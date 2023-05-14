https://ria.ru/20230514/artilleristy-1871615070.html

Российские войска уничтожили позиции ВСУ под Херсоном

Российские войска уничтожили позиции ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 14.05.2023

Российские войска уничтожили позиции ВСУ под Херсоном

Минувшей ночью российские артиллеристы уничтожили под Херсоном миномет и самоходную артиллерийскую установку "Акация", рассказал РИА Новости источник, знакомый... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:33

2023-05-14T11:33

2023-05-14T16:28

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские артиллеристы уничтожили под Херсоном миномет и самоходную артиллерийскую установку "Акация", рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в районе Токаревки артиллеристы поразили 120-миллиметровый минометный расчет, а также боекомплект к нему.Предыдущей ночью российские военные нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном. Там украинские войска потеряли десять бойцов и шесть автомобилей. А в районе Приозерного уничтожена буксируемая пушка "Гиацинт-Б" и пять военнослужащих ВСУ.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html

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херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф