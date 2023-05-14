https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
Житель Артемовска рассказал о спасении вагнеровцами из заминированного дома
Житель Артемовска рассказал о спасении вагнеровцами из заминированного дома - РИА Новости, 14.05.2023
Житель Артемовска рассказал о спасении вагнеровцами из заминированного дома
Бойцы группы "Вагнер" взорвали стену, чтобы вызволить из заминированного украинскими войсками подвала в Артёмовске заблокированных там мирных граждан, рассказал РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T08:18
2023-05-14T08:18
2023-05-14T09:13
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
безопасность
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взорвали стену, чтобы вызволить из заминированного украинскими войсками подвала в Артёмовске заблокированных там мирных граждан, рассказал РИА Новости эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев. Через пару дней после этого, по его словам, гражданских вывели бойцы группы "Вагнер", пробившиеся к дому. По его словам, после вызволения гражданских бойцы "Вагнера" разминировали весь дом. После проверки оказалось, что мина на входе в подвал была с дистанционным взрывателем, сказал житель Артёмовска. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230512/artemovsk-1871180559.html
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Житель Артемовска о спасении бойцами "Вагнера" местных жителей из заминированного подвала
Житель Артемовска о спасении бойцами "Вагнера" местных жителей из заминированного подвала
2023-05-14T08:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Безопасность
Житель Артемовска рассказал о спасении вагнеровцами из заминированного дома
Житель Артемовска Корнеев: бойцы ЧВК "Вагнер" спасли людей из заминированного ВСУ дома