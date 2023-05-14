https://ria.ru/20230514/alkogol-1871600070.html

Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью - РИА Новости, 14.05.2023

Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым "наливайкам", которые днем... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:50

2023-05-14T09:50

2023-05-14T09:51

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым "наливайкам", которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе". Примерно за полчаса с момента публикации, 82% из около 30 тысяч проголосовавших отметили, что поддерживают такой запрет, 10% заявили, что не поддерживают, а 8% выбрали вариант ответа "все равно".

https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия