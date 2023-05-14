Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью
Володин спросил подписчиков о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВывеска магазина разливных напитков на жилом доме
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым "наливайкам", которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе".
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"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?" - написал Володин.
Примерно за полчаса с момента публикации, 82% из около 30 тысяч проголосовавших отметили, что поддерживают такой запрет, 10% заявили, что не поддерживают, а 8% выбрали вариант ответа "все равно".