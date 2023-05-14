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Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью - РИА Новости, 14.05.2023
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09:50 14.05.2023 (обновлено: 09:51 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/alkogol-1871600070.html
Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью
Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью - РИА Новости, 14.05.2023
Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым "наливайкам", которые днем... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:50
2023-05-14T09:51
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым "наливайкам", которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе". Примерно за полчаса с момента публикации, 82% из около 30 тысяч проголосовавших отметили, что поддерживают такой запрет, 10% заявили, что не поддерживают, а 8% выбрали вариант ответа "все равно".
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин опубликовал опрос о запрете "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Володин спросил подписчиков о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВывеска магазина разливных напитков на жилом доме
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым "наливайкам", которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе".
«
"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?" - написал Володин.
Примерно за полчаса с момента публикации, 82% из около 30 тысяч проголосовавших отметили, что поддерживают такой запрет, 10% заявили, что не поддерживают, а 8% выбрали вариант ответа "все равно".
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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