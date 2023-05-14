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СМИ: в Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии - РИА Новости, 14.05.2023
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23:15 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/aerostat-1871713923.html
СМИ: в Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии
СМИ: в Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии - РИА Новости, 14.05.2023
СМИ: в Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии
Аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, обнаружен в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:15
2023-05-14T23:15
в мире
польша
белоруссия
куявско-поморское воеводство
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ВАРШАВА, 14 мая - РИА Новости. Аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, обнаружен в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. В субботу министерство национальной обороны Польши информировало, что зафиксировало в воздушном пространстве страны появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, который может быть разведывательным аэростатом, ведущим наблюдение. По данным польских военных, радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны. "Под Щецинком (Западно-поморское воеводство) на частной территории были обнаружены фрагменты объекта, который может напоминать воздушный шар, который прилетел в Польшу с белорусского направления", - говорится в сообщении. Ранее правительственный центр безопасности Польши (RCB) попросил жителей в случае обнаружения аэростата не трогать его и сообщить в полицию.
https://ria.ru/20230502/aerostat-1869039385.html
польша
белоруссия
куявско-поморское воеводство
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в мире, польша, белоруссия, куявско-поморское воеводство
В мире, Польша, Белоруссия, Куявско-Поморское воеводство
СМИ: в Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии

Радио RMF: в Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 мая - РИА Новости. Аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, обнаружен в Польше, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
В субботу министерство национальной обороны Польши информировало, что зафиксировало в воздушном пространстве страны появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, который может быть разведывательным аэростатом, ведущим наблюдение. По данным польских военных, радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны.
"Под Щецинком (Западно-поморское воеводство) на частной территории были обнаружены фрагменты объекта, который может напоминать воздушный шар, который прилетел в Польшу с белорусского направления", - говорится в сообщении.
Ранее правительственный центр безопасности Польши (RCB) попросил жителей в случае обнаружения аэростата не трогать его и сообщить в полицию.
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