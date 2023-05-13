https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871479016.html

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 13.05.2023

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем субботы в районе островов Токара японской префектуры Кагосима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:57

2023-05-13T10:57

2023-05-13T10:58

в мире

япония

кагосима (префектура)

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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем субботы в районе островов Токара японской префектуры Кагосима, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического управления Японии, толчки были зафиксированы в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров под водой. Данных о пострадавших или разрушениях при землетрясении не поступало.

https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html

япония

кагосима (префектура)

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в мире, япония, кагосима (префектура)