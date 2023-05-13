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На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 13.05.2023
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10:57 13.05.2023 (обновлено: 10:58 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871479016.html
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 13.05.2023
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем субботы в районе островов Токара японской префектуры Кагосима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:57
2023-05-13T10:58
в мире
япония
кагосима (префектура)
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем субботы в районе островов Токара японской префектуры Кагосима, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического управления Японии, толчки были зафиксированы в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров под водой. Данных о пострадавших или разрушениях при землетрясении не поступало.
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в мире, япония, кагосима (префектура)
В мире, Япония, Кагосима (префектура)
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

На юге Японии в районе островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем субботы в районе островов Токара японской префектуры Кагосима, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического управления Японии, толчки были зафиксированы в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров под водой.
Данных о пострадавших или разрушениях при землетрясении не поступало.
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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В миреЯпонияКагосима (префектура)
 
 
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