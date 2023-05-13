https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871479016.html
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 13.05.2023
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем субботы в районе островов Токара японской префектуры Кагосима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:57
2023-05-13T10:57
2023-05-13T10:58
в мире
япония
кагосима (префектура)
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло днем субботы в районе островов Токара японской префектуры Кагосима, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического управления Японии, толчки были зафиксированы в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров под водой. Данных о пострадавших или разрушениях при землетрясении не поступало.
https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html
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в мире, япония, кагосима (префектура)
В мире, Япония, Кагосима (префектура)
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
На юге Японии в районе островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,1