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Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/yasinovataya-1871500293.html
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:36
2023-05-13T13:36
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале администрации города. В субботу в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1870975089.html
ясиноватая
донецк
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происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ

Администрация Ясиноватой сообщила о ранении пожилой женщины при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале администрации города.
«
"В результате обстрела ВФУ г. Ясиноватая ранение получила женщина 1954 г.р.", - говорится в сообщении, размещенном администрации.
В субботу в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023
12 мая, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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