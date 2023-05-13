https://ria.ru/20230513/yasinovataya-1871500293.html

Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ

Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023

Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:36

2023-05-13T13:36

2023-05-13T13:36

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_0:244:3208:2048_1920x0_80_0_0_8a6706a18a7fe935e4808011fc529a00.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале администрации города. В субботу в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1870975089.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины