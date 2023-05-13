https://ria.ru/20230513/yasinovataya-1871500293.html
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:36
2023-05-13T13:36
2023-05-13T13:36
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале администрации города. В субботу в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1870975089.html
ясиноватая
донецк
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ
Администрация Ясиноватой сообщила о ранении пожилой женщины при обстреле со стороны ВСУ