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В Японии автомобиль протаранил супермаркет - РИА Новости, 13.05.2023
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06:42 13.05.2023 (обновлено: 06:47 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/yaponiya-1871459564.html
В Японии автомобиль протаранил супермаркет
В Японии автомобиль протаранил супермаркет - РИА Новости, 13.05.2023
В Японии автомобиль протаранил супермаркет
Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает телеканал NHK. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:42
2023-05-13T06:47
в мире
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает телеканал NHK. ДТП произошло около 09.30 по местному времени (03.30 мск). Пассажирский автомобиль сбил стеллажи, стоящие перед входом в здание, а затем врезался в сам супермаркет, который управляется местным сельскохозяйственным кооперативом. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, у женщины, находившейся в здании, серьезные переломы. Она и водитель автомобиля были госпитализированы.
https://ria.ru/20230512/dtp-1871399541.html
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в мире
В мире
В Японии автомобиль протаранил супермаркет

NHK: в Японии в результате въезда автомобиля в супермаркет пострадали пять человек

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает телеканал NHK.
ДТП произошло около 09.30 по местному времени (03.30 мск). Пассажирский автомобиль сбил стеллажи, стоящие перед входом в здание, а затем врезался в сам супермаркет, который управляется местным сельскохозяйственным кооперативом.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе
12 мая, 18:22
В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, у женщины, находившейся в здании, серьезные переломы. Она и водитель автомобиля были госпитализированы.
 
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