https://ria.ru/20230513/yaponiya-1871459564.html
В Японии автомобиль протаранил супермаркет
В Японии автомобиль протаранил супермаркет - РИА Новости, 13.05.2023
В Японии автомобиль протаранил супермаркет
Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает телеканал NHK. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:42
2023-05-13T06:42
2023-05-13T06:47
в мире
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает телеканал NHK. ДТП произошло около 09.30 по местному времени (03.30 мск). Пассажирский автомобиль сбил стеллажи, стоящие перед входом в здание, а затем врезался в сам супермаркет, который управляется местным сельскохозяйственным кооперативом. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, у женщины, находившейся в здании, серьезные переломы. Она и водитель автомобиля были госпитализированы.
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в мире
В Японии автомобиль протаранил супермаркет
NHK: в Японии в результате въезда автомобиля в супермаркет пострадали пять человек
ТОКИО, 13 мая – РИА Новости.
Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает
телеканал NHK.
ДТП произошло около 09.30 по местному времени (03.30 мск). Пассажирский автомобиль сбил стеллажи, стоящие перед входом в здание, а затем врезался в сам супермаркет, который управляется местным сельскохозяйственным кооперативом.
В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе
В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, у женщины, находившейся в здании, серьезные переломы. Она и водитель автомобиля были госпитализированы.