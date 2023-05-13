https://ria.ru/20230513/yaponiya-1871459564.html

В Японии автомобиль протаранил супермаркет

В Японии автомобиль протаранил супермаркет - РИА Новости, 13.05.2023

В Японии автомобиль протаранил супермаркет

Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает телеканал NHK. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T06:42

2023-05-13T06:42

2023-05-13T06:47

в мире

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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали после того, как автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, передает телеканал NHK. ДТП произошло около 09.30 по местному времени (03.30 мск). Пассажирский автомобиль сбил стеллажи, стоящие перед входом в здание, а затем врезался в сам супермаркет, который управляется местным сельскохозяйственным кооперативом. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, у женщины, находившейся в здании, серьезные переломы. Она и водитель автомобиля были госпитализированы.

https://ria.ru/20230512/dtp-1871399541.html

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в мире