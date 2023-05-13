Рейтинг@Mail.ru
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:17 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/vystavka-1871529715.html
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ - РИА Новости, 13.05.2023
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:17
2023-05-13T17:17
туризм
россия
сергей кириенко
вднх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861352463_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_5d67f270dc5cd8bf507db63fb0084caf.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 апреля 2024 года, для показа мест и объектов 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе АНО "Больше, чем путешествие". Кириенко отметил, что это выставка, в которой в течение полугода будут представлены все 89 субъектов Российской Федерации, все крупнейшие компании и все отрасли. "Это, конечно, не путешествие по самим регионам, но, если показать в экспозиции региона места и объекты, которыми гордятся его жители, мы сделаем так, что каждый житель нашей страны сможет виртуально побывать в 89 регионах", - приводят в пресс-службе слова Кириенко. Отмечается, что авторы концепции предлагают проводить церемонию награждения победителей конкурса "Лига экскурсоводов" 21 февраля, когда отмечается Всемирный день экскурсовода, а местом выбрали Государственный Эрмитаж как знаковый и самый посещаемый путешественниками объект.
https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858374934.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861352463_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_37acef0f2a322ec86b631aa318ad787a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко, вднх
Туризм, Россия, Сергей Кириенко, ВДНХ
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ

Кириенко предложил провести выставку 89 регионов России на ВДНХ в апреле 2024 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 апреля 2024 года, для показа мест и объектов 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе АНО "Больше, чем путешествие".
«
"Сергей Кириенко пообещал всемерную поддержку этому проекту (конкурсу "Лига экскурсоводов" - ред.) и выступил с рядом идей в развитие концепции конкурса. В частности, он предложил рассмотреть площадку выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ с 4 апреля 2023 года по 12 апреля 2024 года как пространство путешествий и экскурсий", - сказано в сообщении.
Кириенко отметил, что это выставка, в которой в течение полугода будут представлены все 89 субъектов Российской Федерации, все крупнейшие компании и все отрасли.
"Это, конечно, не путешествие по самим регионам, но, если показать в экспозиции региона места и объекты, которыми гордятся его жители, мы сделаем так, что каждый житель нашей страны сможет виртуально побывать в 89 регионах", - приводят в пресс-службе слова Кириенко.
Отмечается, что авторы концепции предлагают проводить церемонию награждения победителей конкурса "Лига экскурсоводов" 21 февраля, когда отмечается Всемирный день экскурсовода, а местом выбрали Государственный Эрмитаж как знаковый и самый посещаемый путешественниками объект.
Мужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Эксперты рассказали, как выросли траты россиян на путешествия
16 марта, 19:05
 
ТуризмРоссияСергей КириенкоВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала