https://ria.ru/20230513/vystavka-1871529715.html

Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ

Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ - РИА Новости, 13.05.2023

Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:17

2023-05-13T17:17

2023-05-13T17:17

туризм

россия

сергей кириенко

вднх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861352463_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_5d67f270dc5cd8bf507db63fb0084caf.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 апреля 2024 года, для показа мест и объектов 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе АНО "Больше, чем путешествие". Кириенко отметил, что это выставка, в которой в течение полугода будут представлены все 89 субъектов Российской Федерации, все крупнейшие компании и все отрасли. "Это, конечно, не путешествие по самим регионам, но, если показать в экспозиции региона места и объекты, которыми гордятся его жители, мы сделаем так, что каждый житель нашей страны сможет виртуально побывать в 89 регионах", - приводят в пресс-службе слова Кириенко. Отмечается, что авторы концепции предлагают проводить церемонию награждения победителей конкурса "Лига экскурсоводов" 21 февраля, когда отмечается Всемирный день экскурсовода, а местом выбрали Государственный Эрмитаж как знаковый и самый посещаемый путешественниками объект.

https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858374934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей кириенко, вднх