https://ria.ru/20230513/vystavka-1871529715.html
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ - РИА Новости, 13.05.2023
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:17
2023-05-13T17:17
2023-05-13T17:17
туризм
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 апреля 2024 года, для показа мест и объектов 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе АНО "Больше, чем путешествие". Кириенко отметил, что это выставка, в которой в течение полугода будут представлены все 89 субъектов Российской Федерации, все крупнейшие компании и все отрасли. "Это, конечно, не путешествие по самим регионам, но, если показать в экспозиции региона места и объекты, которыми гордятся его жители, мы сделаем так, что каждый житель нашей страны сможет виртуально побывать в 89 регионах", - приводят в пресс-службе слова Кириенко. Отмечается, что авторы концепции предлагают проводить церемонию награждения победителей конкурса "Лига экскурсоводов" 21 февраля, когда отмечается Всемирный день экскурсовода, а местом выбрали Государственный Эрмитаж как знаковый и самый посещаемый путешественниками объект.
https://ria.ru/20230316/puteshestviya-1858374934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, вднх
Туризм, Россия, Сергей Кириенко, ВДНХ
Кириенко предложил провести выставку регионов России на ВДНХ
Кириенко предложил провести выставку 89 регионов России на ВДНХ в апреле 2024 года
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил рассмотреть площадку выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, которая проходит с 4 по 12 апреля 2024 года, для показа мест и объектов 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе
АНО "Больше, чем путешествие".
«
"Сергей Кириенко пообещал всемерную поддержку этому проекту (конкурсу "Лига экскурсоводов" - ред.) и выступил с рядом идей в развитие концепции конкурса. В частности, он предложил рассмотреть площадку выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ с 4 апреля 2023 года по 12 апреля 2024 года как пространство путешествий и экскурсий", - сказано в сообщении.
Кириенко отметил, что это выставка, в которой в течение полугода будут представлены все 89 субъектов Российской Федерации, все крупнейшие компании и все отрасли.
"Это, конечно, не путешествие по самим регионам, но, если показать в экспозиции региона места и объекты, которыми гордятся его жители, мы сделаем так, что каждый житель нашей страны сможет виртуально побывать в 89 регионах", - приводят в пресс-службе слова Кириенко.
Отмечается, что авторы концепции предлагают проводить церемонию награждения победителей конкурса "Лига экскурсоводов" 21 февраля, когда отмечается Всемирный день экскурсовода, а местом выбрали Государственный Эрмитаж как знаковый и самый посещаемый путешественниками объект.
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