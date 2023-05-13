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В Приднестровье пресекли деятельность группы, вымогавшей деньги у россиян - РИА Новости, 13.05.2023
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19:32 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/vymogateli-1871547720.html
В Приднестровье пресекли деятельность группы, вымогавшей деньги у россиян
В Приднестровье пресекли деятельность группы, вымогавшей деньги у россиян - РИА Новости, 13.05.2023
В Приднестровье пресекли деятельность группы, вымогавшей деньги у россиян
Правоохранители непризнанного Приднестровья пресекли преступную деятельность группы местных жителей, вымогавших через интернет-ресурсы деньги у жителей России,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:32
2023-05-13T19:32
происшествия
россия
тирасполь
следственный комитет россии (ск рф)
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ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители непризнанного Приднестровья пресекли преступную деятельность группы местных жителей, вымогавших через интернет-ресурсы деньги у жителей России, сообщила пресс-служба следственного комитета ПМР. "В Главном следственном управлении СК ПМР расследуется уголовное дело по многочисленным фактам вымогательства через интернет денежных средств у жителей РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурантами уголовного дела являются трое жителей Тирасполя 25-30 лет. Установлено, что они в группе с еще несколькими неустановленными следствием лицами, в период с 2021 по апрель 2023 года, посредством видеочатов в сети интернет устанавливали связь с жителями России, а именно с юношами и мужчинами молодого возраста. Используя вымышленный женский образ, смонтированный при помощи порнографического видео, вели с ними общение эротического характера в режиме реального времени. Не уведомляя и не получая их согласия, осуществляли фото и видеозапись. Впоследствии через подложные страницы социальной сети требовали у потерпевших денежные средства от 15 до 20 тысяч рублей РФ, угрожая распространением порочащей их информацией. Потерпевшие были вынуждены выплачивать злоумышленникам требуемые суммы через сервисы электронных переводов. Пресс-служба уточнила, что в качестве потерпевших по делу не данном этапе проходит 10 человек. Установлено также, что преступными действиями интернет-вымогателей был доведён до самоубийства 15-летний юноша. Фигурантам уголовного дела пока предъявлено обвинение по статье 159 УК ПМР (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Двое из них с апреля этого года содержатся под стражей. В их действиях следствие усматривает признаки ещё ряда преступных деяний. Пока проводятся следственные мероприятия, направленные на расширение круга потерпевших и установление всех соучастников преступной группы. После сбора необходимой доказательственной базы, будет дана правовая оценка действиям каждого из них и предъявлено окончательное обвинение, добавила пресс-служба.
https://ria.ru/20230508/khakery-1870431260.html
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происшествия, россия, тирасполь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тирасполь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приднестровье пресекли деятельность группы, вымогавшей деньги у россиян

В Приднестровье пресекли деятельность группы, вымогавшей деньги у россиян через интернет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Правоохранители непризнанного Приднестровья пресекли преступную деятельность группы местных жителей, вымогавших через интернет-ресурсы деньги у жителей России, сообщила пресс-служба следственного комитета ПМР.
"В Главном следственном управлении СК ПМР расследуется уголовное дело по многочисленным фактам вымогательства через интернет денежных средств у жителей РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что фигурантами уголовного дела являются трое жителей Тирасполя 25-30 лет.
Установлено, что они в группе с еще несколькими неустановленными следствием лицами, в период с 2021 по апрель 2023 года, посредством видеочатов в сети интернет устанавливали связь с жителями России, а именно с юношами и мужчинами молодого возраста. Используя вымышленный женский образ, смонтированный при помощи порнографического видео, вели с ними общение эротического характера в режиме реального времени. Не уведомляя и не получая их согласия, осуществляли фото и видеозапись. Впоследствии через подложные страницы социальной сети требовали у потерпевших денежные средства от 15 до 20 тысяч рублей РФ, угрожая распространением порочащей их информацией. Потерпевшие были вынуждены выплачивать злоумышленникам требуемые суммы через сервисы электронных переводов.
Пресс-служба уточнила, что в качестве потерпевших по делу не данном этапе проходит 10 человек. Установлено также, что преступными действиями интернет-вымогателей был доведён до самоубийства 15-летний юноша.
Фигурантам уголовного дела пока предъявлено обвинение по статье 159 УК ПМР (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Двое из них с апреля этого года содержатся под стражей. В их действиях следствие усматривает признаки ещё ряда преступных деяний.
Пока проводятся следственные мероприятия, направленные на расширение круга потерпевших и установление всех соучастников преступной группы. После сбора необходимой доказательственной базы, будет дана правовая оценка действиям каждого из них и предъявлено окончательное обвинение, добавила пресс-служба.
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