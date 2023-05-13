https://ria.ru/20230513/trevoga-1871452369.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T02:29
2023-05-13T02:29
2023-05-13T02:29
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в ряде областей в центральной, южной и восточной частях Украины. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги теперь звучит в Киеве, Киевской, Винницкой и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу