https://ria.ru/20230513/trevoga-1871452369.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T02:29

2023-05-13T02:29

2023-05-13T02:29

киев

киевская область

украина

вооруженные силы рф

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в ряде областей в центральной, южной и восточной частях Украины. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги теперь звучит в Киеве, Киевской, Винницкой и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871447017.html

киев

киевская область

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