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Епископ УПЦ заявил в Совбезе ООН об убийствах священников на Украине - РИА Новости, 13.05.2023
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Религия
 
16:16 13.05.2023 (обновлено: 23:27 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/svyaschenniki-1871521047.html
Епископ УПЦ заявил в Совбезе ООН об убийствах священников на Украине
Епископ УПЦ заявил в Совбезе ООН об убийствах священников на Украине - РИА Новости, 13.05.2023
Епископ УПЦ заявил в Совбезе ООН об убийствах священников на Украине
Бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве епископ Макаровский Гедеон (Харон) в Совете Безопасности ООН заявил, что священнослужителей канонической... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:16
2023-05-13T23:27
религия
россия
киев
украина
оон
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве епископ Макаровский Гедеон (Харон) в Совете Безопасности ООН заявил, что священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине при попустительстве государства не только избивают, но и убивают, а также оскверняют храмы и монастыри. "Украинская православная церковь Московского патриархата сегодня унижается всеми возможными и невозможными средствами. Закрываются храмы, избивают и убивают священнослужителей, оскорбляют их невозможно. Не только это, но и святыни наши оскверняются", — сказал он во время выступления на неформальной встрече СБ ООН по "формуле Арриа" по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине. По словам епископа, противники УПЦ "заводят собак в храмы, в монастыри, где раньше люди веками на протяжении тысяч лет молились Богу". Он отметил, что такое происходит в Киево-Печерской лавре, Десятинном монастыре — первом храме Киевской Руси. Там в воскресной школе "на щитах с изображением маленьких деток, которые рисуют иконки, голубей и пишут слово "Мир", срывают, бросают, на них просто пляшут, и все это покрывается властями Украины", — заключил епископ. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 20 марта по состоянию здоровья освободил епископа Гедеона от должности наместника Десятинного монастыря в Киеве, часовню которого на месте первого каменного храма Киевской Руси украинские власти намерены снести. Ранее власти Украины аннулировали его гражданство — уже во второй раз после того, как это было сделано в 2019 году. Апелляционный суд тогда обязал Государственную миграционную службу вернуть епископу украинское гражданство. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230511/prigovor-1871144706.html
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россия, киев, украина, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Киев, Украина, ООН, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Епископ УПЦ заявил в Совбезе ООН об убийствах священников на Украине

Епископ УПЦ Гедеон заявил в Совбезе ООН об убийствах священников на Украине

© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. ГільчаНиколаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Миколаївський храм УПЦ с. Гільча
Николаевский храм в селе Гильча Ровенской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве епископ Макаровский Гедеон (Харон) в Совете Безопасности ООН заявил, что священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине при попустительстве государства не только избивают, но и убивают, а также оскверняют храмы и монастыри.
"Украинская православная церковь Московского патриархата сегодня унижается всеми возможными и невозможными средствами. Закрываются храмы, избивают и убивают священнослужителей, оскорбляют их невозможно. Не только это, но и святыни наши оскверняются", — сказал он во время выступления на неформальной встрече СБ ООН по "формуле Арриа" по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине.
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Украинский суд приговорил бывшего митрополита УПЦ к трем годам тюрьмы
11 мая, 19:55
По словам епископа, противники УПЦ "заводят собак в храмы, в монастыри, где раньше люди веками на протяжении тысяч лет молились Богу".
Он отметил, что такое происходит в Киево-Печерской лавре, Десятинном монастыре — первом храме Киевской Руси. Там в воскресной школе "на щитах с изображением маленьких деток, которые рисуют иконки, голубей и пишут слово "Мир", срывают, бросают, на них просто пляшут, и все это покрывается властями Украины", — заключил епископ.
Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 20 марта по состоянию здоровья освободил епископа Гедеона от должности наместника Десятинного монастыря в Киеве, часовню которого на месте первого каменного храма Киевской Руси украинские власти намерены снести. Ранее власти Украины аннулировали его гражданство — уже во второй раз после того, как это было сделано в 2019 году. Апелляционный суд тогда обязал Государственную миграционную службу вернуть епископу украинское гражданство.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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