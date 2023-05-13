Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 245 человек
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация"", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
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"Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица "Акация", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сказали в министерстве.