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Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 13.05.2023
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14:23 13.05.2023 (обновлено: 14:34 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871506824.html
Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 13.05.2023
Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:23
2023-05-13T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях около 245 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация"", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
«
"Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица "Акация", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сказали в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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