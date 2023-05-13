https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871506824.html

Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 13.05.2023

Минобороны России рассказало о потерях Киева на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:23

2023-05-13T14:23

2023-05-13T14:34

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)