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Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.05.2023

Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:22

2023-05-13T14:22

2023-05-13T14:38

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", заявили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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безопасность, киев, россия