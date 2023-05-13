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Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 13.05.2023 (обновлено: 14:38 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871506582.html
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.05.2023
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", заявили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:22
2023-05-13T14:38
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", заявили в субботу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия
Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял 20 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссия
 
 
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