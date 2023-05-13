https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1870977732.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:18

2023-05-13T17:18

2023-05-13T17:19

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. В пятницу, 12 мая, армия Украины выпустила по Луганску ракеты Storm Shadow. ВКС России сбили нанесший удар самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.Идут бои в Артемовске. Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части города, десантники сковывали подразделения ВСУ на флангах. Параллельно ликвидированы 74 артиллерийских расчета, 114 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов, вооружения и топлива. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. Фронтовая авиация сбила вертолет Ми-8. Средства ПВО перехватили 18 беспилотников и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 424 самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, 1100 реактивных систем залпового огня, 9119 танков и других бронемашин, 4806 орудий полевой артиллерии и 10167 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика