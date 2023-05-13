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Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы - РИА Новости, 16.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:59 13.05.2023 (обновлено: 16:05 16.05.2023)
https://ria.ru/20230513/spasateli-1872186910.html
Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы
Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы - РИА Новости, 16.05.2023
Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы
Около 7 тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-13T14:59
2023-05-16T16:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
московский авиационный центр
московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Около 7 тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Он является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. За 20 лет работы специалисты авиацентра госпитализировали совместно с врачами Московского центра медицины катастроф около 7 тысяч человек, ликвидировали свыше 200 пожаров повышенной категории сложности", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что в настоящее время в МАЦ работают более 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в прошлом году на базе МАЦ открылся собственный учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
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петр бирюков, москва, московский авиационный центр, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Московский авиационный центр, Московский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы

© Московский авиационный центрВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
© Московский авиационный центр
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Около 7 тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Он является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. За 20 лет работы специалисты авиацентра госпитализировали совместно с врачами Московского центра медицины катастроф около 7 тысяч человек, ликвидировали свыше 200 пожаров повышенной категории сложности", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в настоящее время в МАЦ работают более 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры.
«
"В составе авиацентра - 11 санитарных и пожарных вертолетов, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. Экипажи воздушных судов эвакуируют пострадавших в ДТП, госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, они внесли большой вклад в локализацию природных пожаров в Рязанской области", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в прошлом году на базе МАЦ открылся собственный учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
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Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваМосковский авиационный центрМосковский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
 
 
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