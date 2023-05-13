https://ria.ru/20230513/spasateli-1872186910.html

Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы

Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы - РИА Новости, 16.05.2023

Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы

Около 7 тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-13T14:59

2023-05-13T14:59

2023-05-16T16:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

московский авиационный центр

московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Около 7 тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Он является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. За 20 лет работы специалисты авиацентра госпитализировали совместно с врачами Московского центра медицины катастроф около 7 тысяч человек, ликвидировали свыше 200 пожаров повышенной категории сложности", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что в настоящее время в МАЦ работают более 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в прошлом году на базе МАЦ открылся собственный учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.

https://ria.ru/20230515/spasateli-1871386739.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

петр бирюков, москва, московский авиационный центр, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности