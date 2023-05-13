Около 7000 человек спасли экипажи МАЦ за 20 лет работы
© Московский авиационный центрВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
© Московский авиационный центр
Вертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Около 7 тысяч человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) за 20 лет работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Он является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. За 20 лет работы специалисты авиацентра госпитализировали совместно с врачами Московского центра медицины катастроф около 7 тысяч человек, ликвидировали свыше 200 пожаров повышенной категории сложности", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в настоящее время в МАЦ работают более 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры.
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"В составе авиацентра - 11 санитарных и пожарных вертолетов, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. Экипажи воздушных судов эвакуируют пострадавших в ДТП, госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, они внесли большой вклад в локализацию природных пожаров в Рязанской области", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в прошлом году на базе МАЦ открылся собственный учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.