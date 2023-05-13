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Биография Исаака Шварца

Биография Исаака Шварца - РИА Новости, 13.05.2023

Биография Исаака Шварца

Композитор, народный артист России Исаак Иосифович Шварц родился 13 мая 1923 года в городе Ромны Полтавской губернии (ныне Сумская область, Украина). РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:31

2023-05-13T00:31

2023-05-13T00:31

справки

исаак шварц

украина

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Композитор, народный артист России Исаак Иосифович Шварц родился 13 мая 1923 года в городе Ромны Полтавской губернии (ныне Сумская область, Украина).В 1930 году семья Шварца переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где мальчик начал заниматься в Доме художественного воспитания детей по классу рояля.В 1935 году 12-летний Исаак Шварц принял участие в концерте молодых дарований в Большом зале Ленинградской филармонии (ныне Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича). Юного пианиста заметил музыкант и педагог Леонид Николаев, у которого Шварц начал брать уроки.В 1936 году был арестован отец Исаака Шварца, Иосиф Шварц, в марте 1937 года он был осужден по 58-й статье за "антисоветские разговоры" и приговорен к пяти годам лишения свободы. Семья будущего композитора была выслана в Киргизию в город Фрунзе (ныне Бишкек). Чтобы материально поддержать мать, 14-летний Шварц давал частные уроки игры на фортепиано детям местных чиновников.В 1938 году Шварц начал брать уроки композиции у педагога и композитора Владимира Фере. Позднее работал концертмейстером в Киргизском государственном театре (ныне Киргизский театр оперы и балета).Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) будущий композитор руководил хором и оркестром Красноармейского ансамбля песни и пляски Фрунзенского военного округа.После окончания ссылки, в 1945 году, по просьбе Дмитрия Шостаковича молодого композитора приняли в Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) консерваторию имени Н.А. Римского Корсакова, которую он окончил в 1951 году по классу композиции. Учился у талантливых педагогов и композиторов Бориса Арапова и Ореста Евлахова.Во время учебы написал свои первые самостоятельные произведения – Сонату для скрипки и фортепиано (соль минор), Струнный квартет, кантату "Дума о Родине", балладу для баритона с оркестром "Солдат и вьюга", Вариации для фортепиано, Арию для скрипки с фортепиано, романсы на стихи Александра Пушкина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Якова Полонского, Генриха Гейне.Завершенная в 1954 году Симфония фа минор в четырех частях стала первым произведением, которое принесло Шварцу серьезный успех.В 1955 году Исаак Шварц был принят в Союз композиторов.В конце 1950-х годов им была написана музыка к знаменитым постановкам Георгия Товстоногова "Идиот" по роману Федора Достоевского и "Горе от ума" Александра Грибоедова. Обе пьесы прошли в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Горького (БДТ, ныне Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова).В дальнейшем прославленный режиссер вновь обратился к музыке Шварца, работая над спектаклями "Не склонившие головы" Натана Дугласа и Гарольда Смита и "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского.В разное время композитор сотрудничал также с другими театрами Ленинграда и Москвы. Он – автор музыки к спектаклям "Доходное место" Александра Островского (Ленинградский театр имени А.С. Пушкина (ныне Александринский театр), режиссер Рафаил Суслович), "Лес" Александра Островского (ЦТСА (ныне Центральный академический театр Российской Армии), режиссер Владимир Мотыль), "Молва" Афанасия Салынского (Московский театр имени Вл. Маяковского, режиссер Андрей Гончаров) и многим другим. Всего Исаак Шварц написал музыку к свыше 35 спектаклям.В конце 1950-х годов Шварц дебютировал в кинематографе, став автором музыки к картинам "Наш корреспондент" (1958), "Неоплаченный долг" (1959) и "Балтийское небо" (1960-1961).Он написал музыку более чем к 110 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа: "Дикая собака Динго" (1962), "Братья Карамазовы" (1968), "Живой труп" (1968), "Семейное счастье" (1969), "Белое солнце пустыни" (1969), "Карусель" (1970), "Егор Булычов и другие" (1971), "Проверка на дорогах" (1971), "Станционный смотритель" (1972), "Соломенная шляпка" (1974), "Бегство мистера Мак-Кинли" (1975), "Последняя жертва" (1975), "Сто дней после детства" (1975), "Дерсу Узала" (1975), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Мелодии белой ночи" (1976), "Каникулы Кроша" (1980), "Из жизни отдыхающих" (1980), "Не стреляйте в белых лебедей" (1980), "Нас венчали не в церкви" (1982), "Обрыв" (1983), "Блондинка за углом" (1984), "Невероятное пари" (1984), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мужчина для молодой женщины" (1996), "С новым счастьем!" (1999), "Дикарка" (2001), "Дом на набережной" (2007) и др. Исаак Шварц успешно сотрудничал с такими известными кинорежиссерами как Иван Пырьев, Михаил Ромм, Владимир Венгеров, Михаил Швейцер, Юлий Карасик, Владимир Мотыль, Сергей Соловьев, Николай Губенко, Григорий Аронов, Анатолий Бобровский, Алексей Герман, Петр Тодоровский, Родион Нахапетов, Сергей Бодров, Павел Лунгин, Владимир Бортко, Евгений Татарский. С композитором в кино работали известные дирижеры Юрий Темирканов, Эмин Хачатурян, Евгений Колобов, Вахтанг Джордания, Марк Эрмлер.Исаак Шварц – автор балетов "Накануне" (1961), "Страна чудес" (1967), симфонических произведений, камерно инструментальной музыки. Для знаменитых "Хореографических миниатюр" балетмейстера Леонида Якобсона Шварцем были написаны музыкальные номера "Сильнее смерти", "Подвиг", "Вакханалия" и "Лирический вальс".В 2000 году композитор создал Концерт для оркестра "Желтые звезды" (или "Пуримшпиль в гетто") в семи частях, посвятив его памяти шведского дипломата Рауля Валленберга, в годы Второй мировой войны (1939-1945) спасшего от смерти десятки тысяч евреев. Плодотворным были многолетние дружба и сотрудничество Исаака Шварца с поэтом Булатом Окуджавой. На стихи Окуджавы композитор написал более 30 песен, наиболее известными из которых стали "Песенка кавалергарда" ("Звезда пленительного счастья"), песня "Ваше благородие, госпожа разлука" ("Белое солнце пустыни"), "Капли датского короля" ("Женя, Женечка и "Катюша"), романс "Наряд подвенечный" ("Нас венчали не в церкви"), а также песни из кинофильма "Соломенная шляпка".В 1984 году Шварц получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1996 году стал народным артистом России. За музыку к кинофильму "Белое солнце пустыни" был удостоен Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1997 год. В 2003 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Трижды становился лауреатом национальной кинопремии "Ника" за музыку к фильмам "Луна парк" и "Белый король, красная королева" (1992), "Послушай, не идет ли дождь" (2000), и "Дикарка" (2001). В 2000 году Шварцу была присуждена Царскосельская художественная премия "За уникальное собрание романсов на стихи русских поэтов 19-20 веков".В 2003 году Исааку Шварцу было присвоено звание почетного гражданина Ленинградской области. В мае 2008 года композитор стал лауреатом премии Правительства Санкт Петербурга за сюиту для симфонического оркестра "Мелодии белой ночи" и концерт для оркестра "Желтые звезды". Более сорока лет, с 1964 года, композитор практически безвыездно жил в поселке Сиверский недалеко от Гатчины в Ленинградской области. 27 декабря 2009 года Исаак Шварц скончался. Был похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.Шварц был женат дважды. Первая жена вместе с дочерью в 1989 году репатриировалась в Израиль. Вторая супруга – Антонина Нагорная, с 2011 года является директором Мемориального дома-музея И.И. Шварца в Сиверском. В 2010 году Сиверской детской школе искусств было присвоено имя композитора.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, исаак шварц, украина