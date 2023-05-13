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Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе - РИА Новости, 13.05.2023
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17:25 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sevastopol-1871531925.html
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе - РИА Новости, 13.05.2023
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале, что в городе могут быть слышны звуки стрельбы, причина - упражнения военнослужащих... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:25
2023-05-13T17:25
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале, что в городе могут быть слышны звуки стрельбы, причина - упражнения военнослужащих из стрелкового оружия. "Если услышите звуки стрельбы в городе - это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С.Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17.00", - написал Развожаев. По его словам, ориентировочно тренировка продлится до 19.00.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе

Губернатор Развожаев предупредил о звуках стрельбы в Севастополе из-за тренировок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы
Морские пехотинцы - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале, что в городе могут быть слышны звуки стрельбы, причина - упражнения военнослужащих из стрелкового оружия.
"Если услышите звуки стрельбы в городе - это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С.Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17.00", - написал Развожаев.
По его словам, ориентировочно тренировка продлится до 19.00.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Севастополе проводят противодиверсионные тренировки
27 марта, 17:09
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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