https://ria.ru/20230513/sevastopol-1871531925.html

Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе

Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе - РИА Новости, 13.05.2023

Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале, что в городе могут быть слышны звуки стрельбы, причина - упражнения военнослужащих... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:25

2023-05-13T17:25

2023-05-13T17:25

севастополь

михаил развожаев

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале, что в городе могут быть слышны звуки стрельбы, причина - упражнения военнослужащих из стрелкового оружия. "Если услышите звуки стрельбы в городе - это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С.Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17.00", - написал Развожаев. По его словам, ориентировочно тренировка продлится до 19.00.

https://ria.ru/20230327/trenirovki-1861009963.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность