https://ria.ru/20230513/sdelka-1871455203.html

Постпред США в ООН обсудила с Кулебой зерновую сделку

Постпред США в ООН обсудила с Кулебой зерновую сделку - РИА Новости, 13.05.2023

Постпред США в ООН обсудила с Кулебой зерновую сделку

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "продуктовую сделку", говорится в комментарии... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T04:50

2023-05-13T04:50

2023-05-13T04:53

украина

россия

сша

дмитрий кулеба

линда томас-гринфилд

владимир путин

оон

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_0:158:3358:2047_1920x0_80_0_0_163ff553736cf06a2f512a168365cf30.jpg

ООН, 13 мая - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "продуктовую сделку", говорится в комментарии пресс-секретаря американского постпредства Нейта Эванса. Стороны обсудили общие приоритеты в ООН, Томас-Гринфилд подтвердила приверженность США поддержке Украины, указал Эванс. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется

https://ria.ru/20230512/sdelka-1871272172.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, дмитрий кулеба, линда томас-гринфилд, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift