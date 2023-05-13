Постпред США в ООН обсудила с Кулебой зерновую сделку
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд по телефону обсудила с Кулебой зерновую сделку
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
ООН, 13 мая - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "продуктовую сделку", говорится в комментарии пресс-секретаря американского постпредства Нейта Эванса.
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"Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сегодня провела телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Посол Томас-Гринфилд и министр иностранных дел Кулеба обсудили важность черноморской зерновой инициативы, которая сыграла крайне важную роль в обеспечении поставок зерна и продовольствия нуждающимся и в стабилизации мировых рынков", - сказано в комментарии.
Стороны обсудили общие приоритеты в ООН, Томас-Гринфилд подтвердила приверженность США поддержке Украины, указал Эванс.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется