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В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН - РИА Новости, 13.05.2023
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16:37 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sanktsii-1871523468.html
В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН
В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН - РИА Новости, 13.05.2023
В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что западные санкции против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:37
2023-05-13T16:37
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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что западные санкции против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого развития (ЦУР) ООН на период до 2030 года. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление прозвучало во время встречи Амбразевича с региональным директором по Европе и Центральной Азии управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви-Йоп Соном. "Амбразевич обратил внимание на один из серьезных вызовов на пути достижения целей устойчивого развития, которым являются односторонние принудительные меры или санкции, вводимые странами Запада против неугодных им государств, включая Беларусь. Отмечено, что проведение саммита ООН по целям устойчивого развития, запланированного на сентябрь 2023 года на полях Генеральной ассамблеи, должно стать площадкой для честного обсуждения проблем негативного воздействия санкций на перспективы глобального социально-экономического и экологического развития", - говорится в сообщении. Согласно ему, Амбразевич отметил важность продолжения тесных партнерских отношений Белоруссии со всеми агентствами ООН в деле совершенствования национальной системы развития, международного технического сотрудничества и реализации глобальных инициатив. "Подчеркнута приверженность Беларуси реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что подтверждают высокие страновые рейтинги по достижению ЦУР", - говорится в сообщении. В пресс-службе также обратили внимание, что в ходе встречи представитель ООН дала высокую оценку эффективной организации работы на национальном уровне по достижению целей устойчивого развития, отметив, что опыт Белоруссии в этом вопросе может служить примером для многих других государств-членов ООН.
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871188235.html
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в мире, белоруссия, оон, европа, сша
В мире, Белоруссия, ООН, Европа, США
В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН

МИД Белоруссии: западные санкции мешают выполнению целей устойчивого развития ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что западные санкции против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого развития (ЦУР) ООН на период до 2030 года.
Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление прозвучало во время встречи Амбразевича с региональным директором по Европе и Центральной Азии управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви-Йоп Соном.
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"Амбразевич обратил внимание на один из серьезных вызовов на пути достижения целей устойчивого развития, которым являются односторонние принудительные меры или санкции, вводимые странами Запада против неугодных им государств, включая Беларусь. Отмечено, что проведение саммита ООН по целям устойчивого развития, запланированного на сентябрь 2023 года на полях Генеральной ассамблеи, должно стать площадкой для честного обсуждения проблем негативного воздействия санкций на перспективы глобального социально-экономического и экологического развития", - говорится в сообщении.
Согласно ему, Амбразевич отметил важность продолжения тесных партнерских отношений Белоруссии со всеми агентствами ООН в деле совершенствования национальной системы развития, международного технического сотрудничества и реализации глобальных инициатив.
"Подчеркнута приверженность Беларуси реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что подтверждают высокие страновые рейтинги по достижению ЦУР", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также обратили внимание, что в ходе встречи представитель ООН дала высокую оценку эффективной организации работы на национальном уровне по достижению целей устойчивого развития, отметив, что опыт Белоруссии в этом вопросе может служить примером для многих других государств-членов ООН.
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