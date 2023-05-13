https://ria.ru/20230513/sanktsii-1871523468.html

В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН

В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН - РИА Новости, 13.05.2023

В Белоруссии заявили, что санкции мешают достижению целей развития ООН

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что западные санкции против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:37

2023-05-13T16:37

2023-05-13T16:37

в мире

белоруссия

оон

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что западные санкции против отдельных стран мешают достижению ими целей устойчивого развития (ЦУР) ООН на период до 2030 года. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление прозвучало во время встречи Амбразевича с региональным директором по Европе и Центральной Азии управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви-Йоп Соном. "Амбразевич обратил внимание на один из серьезных вызовов на пути достижения целей устойчивого развития, которым являются односторонние принудительные меры или санкции, вводимые странами Запада против неугодных им государств, включая Беларусь. Отмечено, что проведение саммита ООН по целям устойчивого развития, запланированного на сентябрь 2023 года на полях Генеральной ассамблеи, должно стать площадкой для честного обсуждения проблем негативного воздействия санкций на перспективы глобального социально-экономического и экологического развития", - говорится в сообщении. Согласно ему, Амбразевич отметил важность продолжения тесных партнерских отношений Белоруссии со всеми агентствами ООН в деле совершенствования национальной системы развития, международного технического сотрудничества и реализации глобальных инициатив. "Подчеркнута приверженность Беларуси реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что подтверждают высокие страновые рейтинги по достижению ЦУР", - говорится в сообщении. В пресс-службе также обратили внимание, что в ходе встречи представитель ООН дала высокую оценку эффективной организации работы на национальном уровне по достижению целей устойчивого развития, отметив, что опыт Белоруссии в этом вопросе может служить примером для многих других государств-членов ООН.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871188235.html

https://ria.ru/20230512/putin-1871334617.html

белоруссия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, оон, европа, сша