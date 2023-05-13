https://ria.ru/20230513/remont-1871491136.html

Специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице

Специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице - РИА Новости, 13.05.2023

Специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:24

2023-05-13T12:24

2023-05-13T12:24

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москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы – Профсоюзной улице. Планируем отремонтировать в общей сложности более 330 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении улицы. Ремонт завершим в середине июля", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он добавил, что последний раз аналогичные работы проводились в 2017 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха образовалась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Добавляется, что после окончания замены асфальта специалисты нанесут новую разметку. Дорожно-ремонтные работы будут проходить преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. "Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230513/remont-1871469396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков