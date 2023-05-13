https://ria.ru/20230513/remont-1871491136.html
Специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице
Специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице - РИА Новости, 13.05.2023
Специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:24
2023-05-13T12:24
2023-05-13T12:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы – Профсоюзной улице. Планируем отремонтировать в общей сложности более 330 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении улицы. Ремонт завершим в середине июля", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он добавил, что последний раз аналогичные работы проводились в 2017 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха образовалась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Добавляется, что после окончания замены асфальта специалисты нанесут новую разметку. Дорожно-ремонтные работы будут проходить преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. "Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230513/remont-1871469396.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице
Бирюков: специалисты приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщил заммэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы – Профсоюзной улице. Планируем отремонтировать в общей сложности более 330 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении улицы. Ремонт завершим в середине июля", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он добавил, что последний раз аналогичные работы проводились в 2017 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха образовалась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
Добавляется, что после окончания замены асфальта специалисты нанесут новую разметку. Дорожно-ремонтные работы будут проходить преимущественно ночью с частичным перекрытием движения.
"Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - говорится в сообщении.
В московском метро отремонтируют около 20 станций