Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления
Asia Times: отсутствие неожиданности лишает ВСУ возможности успешного контрнаступления
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Нацгвардии Украины
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В условиях нападения на более сильного противника единственным способом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной провала украинского контрнаступления, пишет китайское издание Asia Times.
В качестве исторической аналогии авторы материала приводят знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием "Гельб" в годы Второй мировой войны. Десятого мая 1940 года немцы начали операцию против объединенных сил Бельгии, Нидерладнов, Люксембурга, Франции и Великобритании по захвату территории стран современного Бенилюкса, не обладая военным превосходством над противником. Однако уже через пять дней, 15 мая, французский премьер Поль Рейно доложил главе правительства Британии Уинстону Черчиллю о разгроме союзных сил, вызвав у того удивление и недоумение от столь быстрого поражения.
Главной причиной успеха немцев в разгроме превосходящих сил противника был эффект неожиданности и стремительные действия во времени и пространстве, пишет издание.
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"Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно", — говорится в публикации.
В статье разбираются два возможных направления атаки украинских войск, однако в обоих случаях ВСУ в условиях отсутствия неожиданности, по мнению автора, ждет встреча с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу российскими войсками.
С одной стороны, наступление на юг из Запорожской области в направлении Мелитополя, Бердянска и Мариуполя вполне может привести к какому-то прогрессу на начальном этапе, говорится в материале, однако ВСУ столкнутся с многоуровневыми российскими укреплениями, в которых будет невозможно найти бреши "арденнского типа".
Альтернативным вариантом могло бы стать наступление на восток, однако и тут говорить о значительных успехах ВСУ без хотя бы паритета в авиации не приходится, пишет издание.
Таким образом, для Украины не существует сценария, аналогичного операции мая 1940 года, что делает анонсированное украинское контрнаступление бессмысленным, считает автор.
Однако, как отмечается в статье, Владимиру Зеленскому было дано четкое указание предпринять эту попытку, а в случае негативного для Украины исхода президент США Джо Байден имел бы возможность заявить, что он так или иначе "преподал русским урок".
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"Увы, при этом погибнет несколько сотен тысяч человек", — резюмирует автор.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.