https://ria.ru/20230513/proval-1871454505.html

Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления

Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 13.05.2023

Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления

В условиях нападения на более сильного противника единственным способом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T04:17

2023-05-13T04:17

2023-05-13T04:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

джо байден

уинстон черчилль

бельгия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В условиях нападения на более сильного противника единственным способом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной провала украинского контрнаступления, пишет китайское издание Asia Times.В качестве исторической аналогии авторы материала приводят знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием "Гельб" в годы Второй мировой войны. Десятого мая 1940 года немцы начали операцию против объединенных сил Бельгии, Нидерладнов, Люксембурга, Франции и Великобритании по захвату территории стран современного Бенилюкса, не обладая военным превосходством над противником. Однако уже через пять дней, 15 мая, французский премьер Поль Рейно доложил главе правительства Британии Уинстону Черчиллю о разгроме союзных сил, вызвав у того удивление и недоумение от столь быстрого поражения.Главной причиной успеха немцев в разгроме превосходящих сил противника был эффект неожиданности и стремительные действия во времени и пространстве, пишет издание.В статье разбираются два возможных направления атаки украинских войск, однако в обоих случаях ВСУ в условиях отсутствия неожиданности, по мнению автора, ждет встреча с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу российскими войсками.С одной стороны, наступление на юг из Запорожской области в направлении Мелитополя, Бердянска и Мариуполя вполне может привести к какому-то прогрессу на начальном этапе, говорится в материале, однако ВСУ столкнутся с многоуровневыми российскими укреплениями, в которых будет невозможно найти бреши "арденнского типа".Альтернативным вариантом могло бы стать наступление на восток, однако и тут говорить о значительных успехах ВСУ без хотя бы паритета в авиации не приходится, пишет издание.Таким образом, для Украины не существует сценария, аналогичного операции мая 1940 года, что делает анонсированное украинское контрнаступление бессмысленным, считает автор.Однако, как отмечается в статье, Владимиру Зеленскому было дано четкое указание предпринять эту попытку, а в случае негативного для Украины исхода президент США Джо Байден имел бы возможность заявить, что он так или иначе "преподал русским урок".Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

https://ria.ru/20230510/poteri-1870714244.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, джо байден, уинстон черчилль, бельгия