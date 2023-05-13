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Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:17 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/proval-1871454505.html
Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления
Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 13.05.2023
Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления
В условиях нападения на более сильного противника единственным способом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T04:17
2023-05-13T04:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
джо байден
уинстон черчилль
бельгия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В условиях нападения на более сильного противника единственным способом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной провала украинского контрнаступления, пишет китайское издание Asia Times.В качестве исторической аналогии авторы материала приводят знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием "Гельб" в годы Второй мировой войны. Десятого мая 1940 года немцы начали операцию против объединенных сил Бельгии, Нидерладнов, Люксембурга, Франции и Великобритании по захвату территории стран современного Бенилюкса, не обладая военным превосходством над противником. Однако уже через пять дней, 15 мая, французский премьер Поль Рейно доложил главе правительства Британии Уинстону Черчиллю о разгроме союзных сил, вызвав у того удивление и недоумение от столь быстрого поражения.Главной причиной успеха немцев в разгроме превосходящих сил противника был эффект неожиданности и стремительные действия во времени и пространстве, пишет издание.В статье разбираются два возможных направления атаки украинских войск, однако в обоих случаях ВСУ в условиях отсутствия неожиданности, по мнению автора, ждет встреча с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу российскими войсками.С одной стороны, наступление на юг из Запорожской области в направлении Мелитополя, Бердянска и Мариуполя вполне может привести к какому-то прогрессу на начальном этапе, говорится в материале, однако ВСУ столкнутся с многоуровневыми российскими укреплениями, в которых будет невозможно найти бреши "арденнского типа".Альтернативным вариантом могло бы стать наступление на восток, однако и тут говорить о значительных успехах ВСУ без хотя бы паритета в авиации не приходится, пишет издание.Таким образом, для Украины не существует сценария, аналогичного операции мая 1940 года, что делает анонсированное украинское контрнаступление бессмысленным, считает автор.Однако, как отмечается в статье, Владимиру Зеленскому было дано четкое указание предпринять эту попытку, а в случае негативного для Украины исхода президент США Джо Байден имел бы возможность заявить, что он так или иначе "преподал русским урок".Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, джо байден, уинстон черчилль, бельгия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Уинстон Черчилль, Бельгия
Названа главная причина будущего провала украинского контрнаступления

Asia Times: отсутствие неожиданности лишает ВСУ возможности успешного контрнаступления

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Нацгвардии Украины
Бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В условиях нападения на более сильного противника единственным способом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной провала украинского контрнаступления, пишет китайское издание Asia Times.
В качестве исторической аналогии авторы материала приводят знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием "Гельб" в годы Второй мировой войны. Десятого мая 1940 года немцы начали операцию против объединенных сил Бельгии, Нидерладнов, Люксембурга, Франции и Великобритании по захвату территории стран современного Бенилюкса, не обладая военным превосходством над противником. Однако уже через пять дней, 15 мая, французский премьер Поль Рейно доложил главе правительства Британии Уинстону Черчиллю о разгроме союзных сил, вызвав у того удивление и недоумение от столь быстрого поражения.
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Главной причиной успеха немцев в разгроме превосходящих сил противника был эффект неожиданности и стремительные действия во времени и пространстве, пишет издание.
«
"Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно", — говорится в публикации.
В статье разбираются два возможных направления атаки украинских войск, однако в обоих случаях ВСУ в условиях отсутствия неожиданности, по мнению автора, ждет встреча с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу российскими войсками.
С одной стороны, наступление на юг из Запорожской области в направлении Мелитополя, Бердянска и Мариуполя вполне может привести к какому-то прогрессу на начальном этапе, говорится в материале, однако ВСУ столкнутся с многоуровневыми российскими укреплениями, в которых будет невозможно найти бреши "арденнского типа".
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Альтернативным вариантом могло бы стать наступление на восток, однако и тут говорить о значительных успехах ВСУ без хотя бы паритета в авиации не приходится, пишет издание.
Таким образом, для Украины не существует сценария, аналогичного операции мая 1940 года, что делает анонсированное украинское контрнаступление бессмысленным, считает автор.
Однако, как отмечается в статье, Владимиру Зеленскому было дано четкое указание предпринять эту попытку, а в случае негативного для Украины исхода президент США Джо Байден имел бы возможность заявить, что он так или иначе "преподал русским урок".
«
"Увы, при этом погибнет несколько сотен тысяч человек", — резюмирует автор.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДжо БайденУинстон ЧерчилльБельгия
 
 
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