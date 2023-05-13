В России за сутки потушили 112 природных пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 112 природных пожаров в России за сутки
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 112 природных пожаров на площади 30 912 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.05.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 112 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 30 912 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 13 мая в стране действовали 70 лесных пожара на площади 46 141 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 25 пожара на площади 38 795 гектаров.