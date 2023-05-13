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В Тольятти Самарской области загорелся покрасочный цех - РИА Новости, 13.05.2023
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22:31 13.05.2023 (обновлено: 22:32 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871564650.html
В Тольятти Самарской области загорелся покрасочный цех
В Тольятти Самарской области загорелся покрасочный цех - РИА Новости, 13.05.2023
В Тольятти Самарской области загорелся покрасочный цех
Покрасочный цех предприятия в городе Тольятти Самарской области горит на площади 1000 "квадратов", проведена эвакуация, никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:31
2023-05-13T22:32
происшествия
тольятти
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Покрасочный цех предприятия в городе Тольятти Самарской области горит на площади 1000 "квадратов", проведена эвакуация, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. "В 22.22 (21.22 мск) 13 мая поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 3. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение цеха, площадь пожара 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В пресс-службе главка МВД уточнили журналистам, что сотрудники ГИБДД в настоящее время обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд для специального автотранспорта в районе пожара. По данным сервиса "2-ГИС", в Тольятти по адресу: Поволжское шоссе, 3, находится производственная компания "Феррони". Аналогичный адрес производственной площадки в Тольятти указан на сайте самой компании "Феррони". Российский экспортный центр в сентябре 2021 года сообщал, что крупнейший в России и в Европе завод по производству входных металлических дверей "Феррони" открылся в Тольятти.
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происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Тольятти, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
В Тольятти Самарской области загорелся покрасочный цех

В Тольятти Самарской области покрасочный цех горит на площади тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Покрасочный цех предприятия в городе Тольятти Самарской области горит на площади 1000 "квадратов", проведена эвакуация, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
"В 22.22 (21.22 мск) 13 мая поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 3. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение цеха, площадь пожара 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В пресс-службе главка МВД уточнили журналистам, что сотрудники ГИБДД в настоящее время обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд для специального автотранспорта в районе пожара.
По данным сервиса "2-ГИС", в Тольятти по адресу: Поволжское шоссе, 3, находится производственная компания "Феррони". Аналогичный адрес производственной площадки в Тольятти указан на сайте самой компании "Феррони".
Российский экспортный центр в сентябре 2021 года сообщал, что крупнейший в России и в Европе завод по производству входных металлических дверей "Феррони" открылся в Тольятти.
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ПроисшествияТольяттиСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
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