https://ria.ru/20230513/pozhar-1871521748.html

Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали

Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали - РИА Новости, 13.05.2023

Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на стройке на Тверской улице в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:22

2023-05-13T16:22

2023-05-13T16:22

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на стройке на Тверской улице в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 15.13 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура Москвы взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара, об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. "Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в строящемся здании на улице Тверская. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также поставлен прокуратурой на контроль", - заявляет московская прокуратура. Ранее сообщалось, что пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор на площади 10 квадратных метров.

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)