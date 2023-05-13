https://ria.ru/20230513/pozhar-1871521748.html
Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали
Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали - РИА Новости, 13.05.2023
Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на стройке на Тверской улице в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:22
2023-05-13T16:22
2023-05-13T16:22
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на стройке на Тверской улице в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 15.13 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура Москвы взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара, об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. "Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в строящемся здании на улице Тверская. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также поставлен прокуратурой на контроль", - заявляет московская прокуратура. Ранее сообщалось, что пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор на площади 10 квадратных метров.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали
Пожар на стройке на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Спасатели ликвидировали пожар на стройке на Тверской улице в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе
столичного главка МЧС.
"В 15.13 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура Москвы взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара, об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в строящемся здании на улице Тверская. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также поставлен прокуратурой на контроль", - заявляет московская прокуратура.
Ранее сообщалось, что пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор на площади 10 квадратных метров.
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