Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 13.05.2023 (обновлено: 08:56 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/povrezhdenie-1871467882.html
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения - РИА Новости, 13.05.2023
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения
Промышленное предприятие повреждено в Николаеве, пожар там уже потушен, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:53
2023-05-13T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100751/41/1007514183_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_69b09394ed0678669fd5cfda2fd92949.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Николаеве, пожар там уже потушен, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве прогремели взрывы, в результате повреждено промышленное предприятие. По его данным в Telegram-канале, "там бушует пожар". "Город Николаев: ...из-за попадания боеприпасов ...разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - написал Ким. Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Ее отменили к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
https://ria.ru/20230513/infrastruktura-1871464785.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100751/41/1007514183_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d36782619e7240b27b8816655d3357a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения

Губернатор Николаевской области Ким сообщил о повреждении промышленного предприятия

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкПожарные в украинском Николаеве
Пожарные в украинском Николаеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Пожарные в украинском Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Николаеве, пожар там уже потушен, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве прогремели взрывы, в результате повреждено промышленное предприятие. По его данным в Telegram-канале, "там бушует пожар".
"Город Николаев: ...из-за попадания боеприпасов ...разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - написал Ким.
Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Ее отменили к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские пожарные в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Вчера, 07:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала