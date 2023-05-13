https://ria.ru/20230513/povrezhdenie-1871467882.html
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения - РИА Новости, 13.05.2023
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения
Промышленное предприятие повреждено в Николаеве, пожар там уже потушен, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:53
2023-05-13T08:53
2023-05-13T08:56
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Николаеве, пожар там уже потушен, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве прогремели взрывы, в результате повреждено промышленное предприятие. По его данным в Telegram-канале, "там бушует пожар". "Город Николаев: ...из-за попадания боеприпасов ...разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - написал Ким. Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Ее отменили к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве промышленное предприятие получило повреждения
Губернатор Николаевской области Ким сообщил о повреждении промышленного предприятия