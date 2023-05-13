Племянница Ле Пен раскритиковала Париж за поставки оружия Украине
Племянница Ле Пен Марешаль выступила против поставок Францией вооружений Украине
© AP Photo / Claude ParisВице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль
© AP Photo / Claude Paris
Вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 мая – РИА Новости. Вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль заявила, что выступает против поставок Парижем вооружений Украине, так как это способствует эскалации конфликта и делает Францию его соучастником.
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"Да, совершенно верно, так как это способствует эскалации конфликта и присоединению к одной из его сторон, что мешает Франции быть уравновешивающим игроком и участвовать в поиске разрешения конфликта путём диалога", - сказала Марешаль в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, выступает ли она против поставок Францией вооружений Украине.
Она подчеркнула, что роль Франции должна заключаться в том, чтобы стараться быть посредником, инициатором диалога, ведущего к миру.
"Это означает не примыкать ни к одному из блоков и не становится соучастником конфликта. А когда вы направляете одной из сторон оружие, вы автоматически становитесь соучастником", - считает французский политик.
По ее словам, Франция, поставляя вооружения Украине, становится непрямым участником конфликта с Россией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".