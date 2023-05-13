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Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.05.2023
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09:08 13.05.2023 (обновлено: 09:09 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871469233.html
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.05.2023
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь
Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики более 13 тонн гуманитарных грузов для восстановления водоканала и... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:08
2023-05-13T09:09
надежные люди
саратовская область
луганская народная республика
саратов
леонид пасечник
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики более 13 тонн гуманитарных грузов для восстановления водоканала и других объектов инфраструктуры, пострадавших от обстрелов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора области. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230512/pomosch-1871382128.html
саратовская область
луганская народная республика
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саратовская область, луганская народная республика, саратов, леонид пасечник
Надежные люди, Саратовская область, Луганская Народная Республика, Саратов, Леонид Пасечник
Надежные люди
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь

Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район ЛНР 13 тонн гуманитарного груза

© Фото : пресс-служба правительства Саратовской областиПартия гуманитарной помощи для ЛНР от Саратовской области
Партия гуманитарной помощи для ЛНР от Саратовской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области
Партия гуманитарной помощи для ЛНР от Саратовской области
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики более 13 тонн гуманитарных грузов для восстановления водоканала и других объектов инфраструктуры, пострадавших от обстрелов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора области.
«
"Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи. Груз объемом свыше 13 тонн отправился из Саратова в годовщину образования Луганской Народной Республики. В Сватовский район доставят стройматериалы, инструменты для инфраструктуры ЖКХ. Они помогут восстановить водоканал, теплоисточники, другие объекты инфраструктуры, пострадавшие от обстрелов", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
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Надежные людиСаратовская областьЛуганская Народная РеспубликаСаратовЛеонид Пасечник
 
 
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