https://ria.ru/20230513/pomosch-1871469233.html

Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь

Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.05.2023

Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь

Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики более 13 тонн гуманитарных грузов для восстановления водоканала и... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:08

2023-05-13T09:08

2023-05-13T09:09

надежные люди

саратовская область

луганская народная республика

саратов

леонид пасечник

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики более 13 тонн гуманитарных грузов для восстановления водоканала и других объектов инфраструктуры, пострадавших от обстрелов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора области. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230512/pomosch-1871382128.html

саратовская область

луганская народная республика

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратовская область, луганская народная республика, саратов, леонид пасечник