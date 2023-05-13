Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР гуманитарную помощь
Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район ЛНР 13 тонн гуманитарного груза
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской областиПартия гуманитарной помощи для ЛНР от Саратовской области
Партия гуманитарной помощи для ЛНР от Саратовской области
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики более 13 тонн гуманитарных грузов для восстановления водоканала и других объектов инфраструктуры, пострадавших от обстрелов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора области.
«
"Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи. Груз объемом свыше 13 тонн отправился из Саратова в годовщину образования Луганской Народной Республики. В Сватовский район доставят стройматериалы, инструменты для инфраструктуры ЖКХ. Они помогут восстановить водоканал, теплоисточники, другие объекты инфраструктуры, пострадавшие от обстрелов", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.