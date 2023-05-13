https://ria.ru/20230513/polumarafon-1871555497.html
На Московский полумарафон зарегистрировались более 23 тысяч участников
На Московский полумарафон зарегистрировались более 23 тысяч участников - РИА Новости, 13.05.2023
На Московский полумарафон зарегистрировались более 23 тысяч участников
Более 23 тысяч участников зарегистрировано на Московский полумарафон, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Бегового сообщества". РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:53
2023-05-13T20:53
2023-05-13T20:53
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россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 23 тысяч участников зарегистрировано на Московский полумарафон, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Бегового сообщества". Московский полумарафон проходит в девятый раз на этих выходных в столице, впервые он разделен на два дня. В воскресенье состоится забег на 21,1 километра.
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москва, россия
На Московский полумарафон зарегистрировались более 23 тысяч участников
В Москве более 23 тысяч участников зарегистрировались на девятый Московский полумарафон
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 23 тысяч участников зарегистрировано на Московский полумарафон, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Бегового сообщества".
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"В этом году на Московский полумарафон было зарегистрировано более 23 тысяч участников", - рассказали в пресс-службе.
Московский полумарафон проходит в девятый раз на этих выходных в столице, впервые он разделен на два дня.
В воскресенье состоится забег на 21,1 километра.
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