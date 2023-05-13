https://ria.ru/20230513/polumarafon-1871555497.html

На Московский полумарафон зарегистрировались более 23 тысяч участников

На Московский полумарафон зарегистрировались более 23 тысяч участников - РИА Новости, 13.05.2023

На Московский полумарафон зарегистрировались более 23 тысяч участников

Более 23 тысяч участников зарегистрировано на Московский полумарафон, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Бегового сообщества". РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T20:53

2023-05-13T20:53

2023-05-13T20:53

москва

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 23 тысяч участников зарегистрировано на Московский полумарафон, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Бегового сообщества". Московский полумарафон проходит в девятый раз на этих выходных в столице, впервые он разделен на два дня. В воскресенье состоится забег на 21,1 километра.

https://ria.ru/20230513/pogoda-1871520935.html

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