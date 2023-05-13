https://ria.ru/20230513/politsiya-1871004066.html

День охранно-конвойных подразделений полиции

День охранно-конвойных подразделений полиции - РИА Новости, 13.05.2023

День охранно-конвойных подразделений полиции

День охранно-конвойных подразделений полиции отмечается 13 мая. Памятная дата была установлена приказом МВД РФ от 23 октября 2002 года. Именно в этот день в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:42

2023-05-13T00:42

2023-05-13T00:42

справки

россия

день охранно-конвойных подразделений полиции

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День охранно-конвойных подразделений полиции отмечается 13 мая. Памятная дата была установлена приказом МВД РФ от 23 октября 2002 года. Именно в этот день в 1938 году приказом НКВД СССР был утвержден Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Истоки этой службы берут начало с момента создания воинских гарнизонов при Петре I для несения внутренней охраны в разных местах Российской империи. В 1811 году указом императора Александра I была образована конвойная стража России. Возглавил ее генерал граф Евграф Комаровский. Позднее, при императоре Александре III, были созданы конвойные команды. Они сопровождали заключенных в ссылки. К концу XIX века в России действовало 155 конвойных и местных команд, имевших численность от 25 до 500 человек в каждой и тесно взаимодействовавших с командованием местных войск и тюремной администрацией. В 1907 году был принят Устав конвойной службы, согласно которому конвойные команды должны были обеспечить "сопровождение арестантов, в том числе, в судебные учреждения и к лицам, производящим расследование по уголовным делам".Однако, несмотря на создание команд конвойной стражи, в правоохранительной системе России в XIX – начале XX веков так и не возникло находившегося в ведомственном подчинении МВД отдельного специализированного подразделения, уполномоченного осуществлять конвоирование задержанных, подсудимых и лиц, находящихся под следствием. Эти функции в основной массе выполняли конвойные команды, частично – органы полиции и жандармерии.На заре советской власти функции охраны и конвоирования как заключенных, так и задержанных и обвиняемых по уголовным или административным делам выполняли разные службы: милиция, войска Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), конвойная стража, частично подразделения надзорной службы тюрем и колоний.В 1922 году Совнарком РСФСР принял постановление, в соответствии с которым конвоирование заключенных в места лишения свободы стали осуществлять конвойные войска СССР как составная часть внутренних войск.В 1923 году был издан "Приказ по милиции и конвойной страже войск Главного тюремного управления (ГТУ)", разграничивший функции милиции и конвойной стражи при конвоировании арестованных. Данный приказ положил начало формированию отдельных охранно-конвойных подразделений милиции.Процесс разграничения функций конвойных подразделений внутренних войск и милиции ускорило принятие приказа НКВД СССР от 13 мая 1938 года, в соответствии с которым был утвержден Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.Согласно Уставу, основной задачей конвойной службы милиции являлось обеспечение своевременного доставления лиц, взятых под стражу, к месту назначения и поддержание при этом установленного для них режима.С утверждением Временного устава конвойной службы был сделан серьезный шаг по пути организационно-правового обособления и разделения полномочий охранно-конвойных подразделений на две категории: внутренние (конвойные) войска, связанные с системой исполнения наказаний; подразделения конвойной службы милиции, находящиеся в подчинении НКВД (с 1946 года – МВД).В 1939 году было принято "Положение о конвойных войсках НКВД СССР", в котором отмечалось, что конвойные войска НКВД, "являясь внутренними войсками, входят в состав Вооруженных сил Союза ССР".В 1951 году конвойные и внутренние войска подверглись серьезной реорганизации и были преобразованы в подразделения конвойной и внутренней охраны. В 1968 году, когда в стране усилилась тенденция к централизации системы управления на всех уровнях, была проведена новая реорганизация, в ходе которой разделение на конвойные войска и охрану было ликвидировано. В результате охранно-конвойные подразделения МВД также были включены в состав внутренних войск и до 1989 года находились в двойном подчинении Министерства внутренних дел и Министерства обороны СССР.В период перестройки, когда, напротив, стало доминировать стремление к децентрализации и сужению полномочий общесоюзных ведомств, президиум Верховного Совета СССР 21 марта 1989 года принял указ "О выведении из состава Вооруженных Сил СССР пограничных, внутренних и железнодорожных войск".В процессе реорганизации правоохранительной системы в структуре органов внутренних дел РФ была создана служба по охране и конвоированию, которая вошла в состав милиции общественной безопасности. В 2011 году был принят Федеральный закон от 7 февраля 2011 года "О полиции", в соответствии с которым на полицию был возложен ряд обязанностей, в том числе, по исполнению определений судов, постановлений судей, письменных поручений прокурора, следователя о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову, о заключении под стражу, производству розыскных, следственных и иных действий, оказанию им содействия в производстве отдельных процессуальных действий; охране, конвоированию и содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.Согласно части 1 указа президента РФ от 1 марта 2011 года "Вопросы организации полиции" в состав полиции входят подразделения, организации и службы, на которые возлагаются содержание, охрана и конвоирование задержанных, подвергнутых административному аресту и (или) заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации. В структуре центрального аппарата МВД России в 2011 году также было образовано Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП). ГУОООП МВД России выполняет управленческие, координационные и контрольные функции по содержанию, охране и конвоированию задержанных, подвергнутых административному аресту и (или) заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. На уровне субъектов Российской Федерации в составе управлений (отделов) обеспечения общественного порядка были созданы управления (отделы) полиции по руководству охранно-конвойной службой. Низовые конвойные подразделения полиции были сформированы в виде полков, батальонов, рот, взводов – в зависимости от масштабов обслуживаемой территории и объема работы.Профессиональная деятельность сотрудников охранно-конвойной службы принадлежит к разряду профессий, предъявляющих очень высокие требования к сотрудникам, так как по характеру своих обязанностей они чаще других контактируют с подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений.В системе МВД деятельность конвоиров незаметна на первый взгляд, но вместе с тем они обеспечивают непосредственное функционирование судебной системы и реализацию принципа неотвратимости наказания. В настоящее время изоляторы временного содержания действуют более чем в двух тысячах подразделений системы внутренних дел РФ. Охранно-караульную службу в них несут десятки тысяч сотрудников МВД.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день охранно-конвойных подразделений полиции