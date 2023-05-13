https://ria.ru/20230513/pogoda-1871520935.html
Москва обновила температурный максимум года
Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 13.05.2023
Москва обновила температурный максимум года
Температура в Москве в субботу достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, сообщается на портале "Метеовести" центра... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:16
2023-05-13T16:16
2023-05-13T16:16
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Температура в Москве в субботу достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что в воскресенье в столице будет на 3–4 градуса прохладнее.
https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москва обновила температурный максимум года
"Фобос": Москва обновила температурный максимум года, воздух прогрелся до 22,3 градуса