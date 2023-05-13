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Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 13.05.2023
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16:16 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/pogoda-1871520935.html
Москва обновила температурный максимум года
Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 13.05.2023
Москва обновила температурный максимум года
Температура в Москве в субботу достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, сообщается на портале "Метеовести" центра... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:16
2023-05-13T16:16
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Температура в Москве в субботу достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что в воскресенье в столице будет на 3–4 градуса прохладнее.
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москва обновила температурный максимум года

"Фобос": Москва обновила температурный максимум года, воздух прогрелся до 22,3 градуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Температура в Москве в субботу достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
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"Как и ожидалось, в условиях солнечной и сухой, антициклональной погоды, температура воздуха в столице достигла максимальных, с начала года значений. В 15 часов на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, что на 0,2 градуса выше чем у прежнего лидера, дня вчерашнего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье в столице будет на 3–4 градуса прохладнее.
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ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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