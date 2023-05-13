https://ria.ru/20230513/pogoda-1871520935.html

Москва обновила температурный максимум года

Москва обновила температурный максимум года - РИА Новости, 13.05.2023

Москва обновила температурный максимум года

Температура в Москве в субботу достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, сообщается на портале "Метеовести" центра... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:16

2023-05-13T16:16

2023-05-13T16:16

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Температура в Москве в субботу достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". Отмечается, что в воскресенье в столице будет на 3–4 градуса прохладнее.

https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"