"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий
"Ъ": на фоне миротворческих усилий Пекина ЕС занялся пересмотром отношений с КНР
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министры стран Евросоюза на прошедшей в пятницу, 12 мая, встрече в Стокгольме обсудили, помимо российской спецоперации на Украине, отношения с КНР, решив пересмотреть их в контексте миротворческих усилий Пекина, пишет "Коммерсант".
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"За последний месяц в восприятии места Пекина в этом (украинском. — Прим. ред.) конфликте на Западе произошли трансформации: от строгих призывов к Китаю не поставлять оружие РФ союзники Киева перешли к выражению осторожных надежд на позитивную роль КНР в урегулировании кризиса", — говорится в статье.
В преддверии встречи в Стокгольме дипломатическая служба Евросоюза подготовила план по пересмотру отношений с Пекином, который основан на снижении рисков экономической зависимости от КНР с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам, отмечает издание.
Политику в отношении Китая ЕС намерен строить на основе трех понятий — "сотрудничество, конкуренция и соперничество", при этом соотношение между ними предполагается пересматривать в зависимости от поведения Пекина.
При этом хотя, с одной стороны, ЕС хочет координировать свои действия по китайскому направлению с Вашингтоном, с другой — он выступает против "идеи игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель", говорится в статье.
Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.