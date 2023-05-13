https://ria.ru/20230513/otnosheniya-1871456965.html

"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий

"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий - РИА Новости, 13.05.2023

"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий

Министры стран Евросоюза на прошедшей в пятницу, 12 мая, встрече в Стокгольме обсудили, помимо российской спецоперации на Украине, отношения с КНР, решив... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T05:40

2023-05-13T05:40

2023-05-13T10:36

в мире

китай

владимир путин

евросоюз

стокгольм (город)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министры стран Евросоюза на прошедшей в пятницу, 12 мая, встрече в Стокгольме обсудили, помимо российской спецоперации на Украине, отношения с КНР, решив пересмотреть их в контексте миротворческих усилий Пекина, пишет "Коммерсант".В преддверии встречи в Стокгольме дипломатическая служба Евросоюза подготовила план по пересмотру отношений с Пекином, который основан на снижении рисков экономической зависимости от КНР с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам, отмечает издание.Политику в отношении Китая ЕС намерен строить на основе трех понятий — "сотрудничество, конкуренция и соперничество", при этом соотношение между ними предполагается пересматривать в зависимости от поведения Пекина.При этом хотя, с одной стороны, ЕС хочет координировать свои действия по китайскому направлению с Вашингтоном, с другой — он выступает против "идеи игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель", говорится в статье.Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

в мире, китай, владимир путин, евросоюз, стокгольм (город)