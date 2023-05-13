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"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий - РИА Новости, 13.05.2023
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05:40 13.05.2023 (обновлено: 10:36 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/otnosheniya-1871456965.html
"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий
"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий - РИА Новости, 13.05.2023
"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий
Министры стран Евросоюза на прошедшей в пятницу, 12 мая, встрече в Стокгольме обсудили, помимо российской спецоперации на Украине, отношения с КНР, решив... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:40
2023-05-13T10:36
в мире
китай
владимир путин
евросоюз
стокгольм (город)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министры стран Евросоюза на прошедшей в пятницу, 12 мая, встрече в Стокгольме обсудили, помимо российской спецоперации на Украине, отношения с КНР, решив пересмотреть их в контексте миротворческих усилий Пекина, пишет "Коммерсант".В преддверии встречи в Стокгольме дипломатическая служба Евросоюза подготовила план по пересмотру отношений с Пекином, который основан на снижении рисков экономической зависимости от КНР с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам, отмечает издание.Политику в отношении Китая ЕС намерен строить на основе трех понятий — "сотрудничество, конкуренция и соперничество", при этом соотношение между ними предполагается пересматривать в зависимости от поведения Пекина.При этом хотя, с одной стороны, ЕС хочет координировать свои действия по китайскому направлению с Вашингтоном, с другой — он выступает против "идеи игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель", говорится в статье.Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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в мире, китай, владимир путин, евросоюз, стокгольм (город)
В мире, Китай, Владимир Путин, Евросоюз, Стокгольм (город)
"Ъ": ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне ее миротворческих усилий

"Ъ": на фоне миротворческих усилий Пекина ЕС занялся пересмотром отношений с КНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министры стран Евросоюза на прошедшей в пятницу, 12 мая, встрече в Стокгольме обсудили, помимо российской спецоперации на Украине, отношения с КНР, решив пересмотреть их в контексте миротворческих усилий Пекина, пишет "Коммерсант".
«

"За последний месяц в восприятии места Пекина в этом (украинском. — Прим. ред.) конфликте на Западе произошли трансформации: от строгих призывов к Китаю не поставлять оружие РФ союзники Киева перешли к выражению осторожных надежд на позитивную роль КНР в урегулировании кризиса", — говорится в статье.

В преддверии встречи в Стокгольме дипломатическая служба Евросоюза подготовила план по пересмотру отношений с Пекином, который основан на снижении рисков экономической зависимости от КНР с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам, отмечает издание.
Политику в отношении Китая ЕС намерен строить на основе трех понятий — "сотрудничество, конкуренция и соперничество", при этом соотношение между ними предполагается пересматривать в зависимости от поведения Пекина.
При этом хотя, с одной стороны, ЕС хочет координировать свои действия по китайскому направлению с Вашингтоном, с другой — он выступает против "идеи игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель", говорится в статье.
Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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