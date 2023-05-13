https://ria.ru/20230513/opros-1871534210.html

Опрос: четверть россиян дарят подарки детям на окончание учебного года

Опрос: четверть россиян дарят подарки детям на окончание учебного года - РИА Новости, 13.05.2023

Опрос: четверть россиян дарят подарки детям на окончание учебного года

Четверть россиян дарят подарки своим детям на окончание каждого учебного года, однако 23% считают, что это может стать неправильной мотивацией, и поэтому не... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:48

2023-05-13T17:48

2023-05-13T17:48

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четверть россиян дарят подарки своим детям на окончание каждого учебного года, однако 23% считают, что это может стать неправильной мотивацией, и поэтому не приурочивают их к школе, следует из исследования сети "Мир кубиков", с которыми ознакомилось РИА Новости. "25% участников опроса сказали, что ежегодно отмечают окончание учебы подарком независимо от того, насколько успешно ребенок закончил год. 27% опрошенных готовы поощрить ребенка подарком только если он хорошо учится и получил достойные оценки… 23% считает, что учеба и подарки не должны быть никак связаны, потому что могут стать неправильной мотивацией, и не приурочивают их к окончанию учебного года", - говорится в исследовании, в котором приняли участием 2000 респондентов. Однако 20% не дарят подарки ребенку из-за его плохой успеваемости, а 5% считают, что дети заслуживают подарка только при выпуске из школы, то есть по окончании 9 или 11 класса. При этом в качестве ежегодных подарков родители чаще всего выбирают: отдых, летнюю поездку, технику, недорогой и скорее символический подарок (игрушку, книгу и так далее), деньги или более значительный подарок для спорта и свободного времени (велосипед, ролики и так далее). "По мнению трети опрошенных, ежегодный подарок ребенку не должен превышать 10 тысяч рублей, 12% готовы потратить до 50 тысяч рублей. При этом на окончание школы подарки до 10 тысяч рублей рассматривают 16%, до 50 тысяч рублей - 9% родителей, а 25% родителей готовы потратить еще более значительную сумму. 13% родителей в обоих случаях готовы потратить на подарок только символическую сумму", - добавляется в исследовании. Что же касается окончания школы, то здесь родители считают правильным в качестве подарка оплачивать продолжение образования или просто дарить деньги. 17% выбрали бы в качестве подарка летний отдых, а 13% - хороший девайс для спорта, развлечения или общения. Только 5% родителей считают, что при финансовой возможности уместно сделать более дорогой подарок для взрослой жизни - машину или взнос на ипотеку.

https://ria.ru/20230428/podpiska-1868393330.html

https://ria.ru/20230426/zarplata-1867760434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество