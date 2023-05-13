https://ria.ru/20230513/operatsiya-1871546596.html

СМИ: Израиль отклонил предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа

СМИ: Израиль отклонил предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости, 13.05.2023

СМИ: Израиль отклонил предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа

Израиль отклонил новое предложение Египта и других посредников о прекращении операции в секторе Газа, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T19:23

2023-05-13T19:23

2023-05-13T19:23

в мире

египет

израиль

исламский джихад

каир (город)

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Израиль отклонил новое предложение Египта и других посредников о прекращении операции в секторе Газа, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Ранее в пятницу израильский портал Walla сообщил со ссылкой на неназванных израильских чиновников, что Египет передал Израилю и группировке "Исламский джихад" новое предложение о прекращении огня в секторе Газе. "Израиль отклонил предложение Египта и других посредников о прекращении военной операции", - заявили источники телеканала. По их информации, Египет предлагал прекращение огня без предварительных условий с обеих сторон, но в Израиле уведомили, что продолжат операцию. Источники отметили, что на фоне отказа Израиля Каир сократил с ним контакты и отложил поездку египетской делегации в Тель-Авив, которая должна была состояться в воскресенье. Военная операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа началась в ночь на вторник. За это время по Израилю было выпущено порядка тысячи ракет. В результате этих атак были зафиксированы попадания по жилым домам, что привело к гибели одного израильтянина и нескольким пострадавшим. Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, под израильскими обстрелами погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров "Исламского джихада".

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

египет

израиль

каир (город)

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в мире, египет, израиль, исламский джихад, каир (город)