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Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T20:21

2023-05-13T20:21

2023-05-13T20:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк