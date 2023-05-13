https://ria.ru/20230513/obstrel-1871546021.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов

Украинские войска за час обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T19:18

2023-05-13T19:18

2023-05-13T19:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

куйбышевский район

сцкк

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров...18.45 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

донецк

украина

куйбышевский район

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происшествия, донецк, украина, куйбышевский район, сцкк