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Украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов
Украинские войска за час обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:18
2023-05-13T19:18
2023-05-13T19:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
куйбышевский район
сцкк
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк, выпустив 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров...18.45 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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происшествия, донецк, украина, куйбышевский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Куйбышевский район, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 19 снарядов