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Газопровод получил повреждения при обстреле Донецка из РСЗО - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871526181.html
Газопровод получил повреждения при обстреле Донецка из РСЗО
Газопровод получил повреждения при обстреле Донецка из РСЗО - РИА Новости, 13.05.2023
Газопровод получил повреждения при обстреле Донецка из РСЗО
Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск. Один из прилетов пришелся по поселку Горняк, в результате чего осколком был... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:56
2023-05-13T16:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 13 май - РИА Новости. Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск. Один из прилетов пришелся по поселку Горняк, в результате чего осколком был перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел Куйбышевского района начался в утром в 06.30. В 11:55 со стороны населенного пункта Нетайлово по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град". В результате обстрела в частном секторе погибла женщина с ребенком. Трое мирных жителей района получили ранения различной степени тяжести. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом по адресу улица Химиков 44. Часть боеприпаса застряла между пятым и шестым этажами здания. В доме повреждено остекление и внешние перекрытия. Артналет велся не только из РСЗО "Град, но и из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 миллиметров. На месте работают экстренные службы. Артиллерийские дуэли на окраинах Донецка продолжаются.
донецк
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происшествия, донецк, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район
Газопровод получил повреждения при обстреле Донецка из РСЗО

Газопровод получил повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО
Осколок снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 май - РИА Новости. Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск. Один из прилетов пришелся по поселку Горняк, в результате чего осколком был перебит газопровод, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел Куйбышевского района начался в утром в 06.30. В 11:55 со стороны населенного пункта Нетайлово по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град". В результате обстрела в частном секторе погибла женщина с ребенком. Трое мирных жителей района получили ранения различной степени тяжести.
Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом по адресу улица Химиков 44. Часть боеприпаса застряла между пятым и шестым этажами здания. В доме повреждено остекление и внешние перекрытия.
Артналет велся не только из РСЗО "Град, но и из ствольной артиллерии натовского образца калибра 155 миллиметров. На месте работают экстренные службы. Артиллерийские дуэли на окраинах Донецка продолжаются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский район
 
 
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