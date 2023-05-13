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ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 13.05.2023 (обновлено: 17:16 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871524836.html
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Донецк тремя десятками снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:49
2023-05-13T17:16
специальная военная операция на украине
донецк
украина
куйбышевский район
сцкк
нато
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Донецк тремя десятками снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Так, в 15:55 ВСУ открыли огонь по Петровскому району, выпустив шесть 155-миллиметровых снарядов. Пять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район — десять снарядов. В 16:15 по Кировскому району выпустили шесть снарядов, а в 16:30 — еще восемь снова по Куйбышевскому району. В течение сегодняшнего дня украинская армия постоянно обстреливает Донецк из натовской артиллерии и РСЗО, к 16:00 число выпущенных снарядов уже превысило 100. При обстреле поселка Горянк погибли женщина и маленький ребенок.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html
донецк
украина
куйбышевский район
донецкая народная республика
россия
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донецк, украина, куйбышевский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Донецк тремя десятками снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, в 15:55 ВСУ открыли огонь по Петровскому району, выпустив шесть 155-миллиметровых снарядов. Пять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район — десять снарядов. В 16:15 по Кировскому району выпустили шесть снарядов, а в 16:30 — еще восемь снова по Куйбышевскому району.
В течение сегодняшнего дня украинская армия постоянно обстреливает Донецк из натовской артиллерии и РСЗО, к 16:00 число выпущенных снарядов уже превысило 100. При обстреле поселка Горянк погибли женщина и маленький ребенок.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКуйбышевский районСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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