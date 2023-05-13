https://ria.ru/20230513/obstrel-1871524836.html
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Донецк тремя десятками снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:49
2023-05-13T16:49
2023-05-13T17:16
специальная военная операция на украине
донецк
украина
куйбышевский район
сцкк
нато
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Донецк тремя десятками снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Так, в 15:55 ВСУ открыли огонь по Петровскому району, выпустив шесть 155-миллиметровых снарядов. Пять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район — десять снарядов. В 16:15 по Кировскому району выпустили шесть снарядов, а в 16:30 — еще восемь снова по Куйбышевскому району. В течение сегодняшнего дня украинская армия постоянно обстреливает Донецк из натовской артиллерии и РСЗО, к 16:00 число выпущенных снарядов уже превысило 100. При обстреле поселка Горянк погибли женщина и маленький ребенок.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html
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ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра