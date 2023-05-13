Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк
Осколки снарядов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров и 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 13:20 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ... 13:20 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ... 13:40 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра ", - указывается в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Ведомство также сообщило, что в 13:50 по населенному пункту Горловка (Центрально-Городской район) было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра и в 14:00 по городу Донецк (Куйбышевский район) было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.