https://ria.ru/20230513/obstrel-1871503718.html

Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке

Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023

Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке

Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, написал в телеграм-канале мэр столицы... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:03

2023-05-13T14:03

2023-05-13T14:03

куйбышевский район

донецк

горняк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, написал в телеграм-канале мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин."По предварительной информации, во время обстрела поселка Горняк Куйбышевского района погибла женщина и ребенок. Информация уточняется...",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871493928.html

куйбышевский район

донецк

горняк

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Екатерина Зайцева

куйбышевский район, донецк, горняк, алексей кулемзин (донецк), происшествия