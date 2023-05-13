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Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
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14:03 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871503718.html
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке
Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, написал в телеграм-канале мэр столицы... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:03
2023-05-13T14:03
куйбышевский район
донецк
горняк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, написал в телеграм-канале мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин."По предварительной информации, во время обстрела поселка Горняк Куйбышевского района погибла женщина и ребенок. Информация уточняется...",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, горняк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Куйбышевский район, Донецк, Горняк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке

При обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка погибли женщина и ребенок

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, написал в телеграм-канале мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, во время обстрела поселка Горняк Куйбышевского района погибла женщина и ребенок. Информация уточняется...",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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