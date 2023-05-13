https://ria.ru/20230513/obstrel-1871503718.html
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке
Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, написал в телеграм-канале мэр столицы... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:03
2023-05-13T14:03
2023-05-13T14:03
куйбышевский район
донецк
горняк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, написал в телеграм-канале мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин."По предварительной информации, во время обстрела поселка Горняк Куйбышевского района погибла женщина и ребенок. Информация уточняется...",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871493928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, горняк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Куйбышевский район, Донецк, Горняк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Горняк в Донецке
При обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка погибли женщина и ребенок