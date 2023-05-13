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Украинские войска обстреляли Старомлиновку и Донецк - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871447017.html
Украинские войска обстреляли Старомлиновку и Донецк
Украинские войска обстреляли Старомлиновку и Донецк - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска обстреляли Старомлиновку и Донецк
Украинские войска за 2 часа 30 минут обстреляли Старомлиновку и Донецк, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T00:18
2023-05-13T00:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 30 минут обстреляли Старомлиновку и Донецк, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также отмечается, что в 21.00 пятницы пятью снарядами калибра 152 миллиметра был обстрелян населенный пункт Старомлиновка. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что мирная жительница 1942 года рождения пострадала в результате обстрела села Старомлиновка со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Старомлиновку и Донецк

ВСУ за 2,5 часа выпустили по Старомлиновке и Донецку 11 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 30 минут обстреляли Старомлиновку и Донецк, выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 23.25 (12 мая, совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Также отмечается, что в 21.00 пятницы пятью снарядами калибра 152 миллиметра был обстрелян населенный пункт Старомлиновка.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что мирная жительница 1942 года рождения пострадала в результате обстрела села Старомлиновка со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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