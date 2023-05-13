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Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья - РИА Новости, 13.05.2023
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09:22 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/oborudovanie-1871425093.html
Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья
Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья - РИА Новости, 13.05.2023
Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья
На площадке ОЭЗ Москвы "Руднево" копания "Хартия" начинает тестовое производство оборудования, позволяющего отбирать из мусора металлы для последующей... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:22
2023-05-13T09:22
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На площадке ОЭЗ Москвы "Руднево" копания "Хартия" начинает тестовое производство оборудования, позволяющего отбирать из мусора металлы для последующей переработки, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Производимые компанией магнитные, оптические и вихретоковые сепараторы будут отделять полезные металлы от мусора. Кроме того, компания планирует начать производство конвейерного оборудования для мусоросортировочных комплексов, мусороперерабатывающих заводов, станций перегруза твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении.Как рассказал заместитель генерального директора по производству компании "Хартия" Алексей Кулясов, мощности компании включают обрабатывающий центр, металлорежущие станки, листогибочный пресс, оснащенные числовым программным управлением (ЧПУ). На проектную мощность компания планирует выйти до конца текущего года.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На площадке ОЭЗ Москвы "Руднево" копания "Хартия" начинает тестовое производство оборудования, позволяющего отбирать из мусора металлы для последующей переработки, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Новая компания выпускает оборудование для отбора возобновляемых источников, которое позволяет возвращать в оборот и повторно использовать тысячи тонн металлов в год. Общие инвестиции в проект превысят 170 миллионов рублей, на производстве будут созданы 38 рабочих мест", – отметил вице-мэр.
Производимые компанией магнитные, оптические и вихретоковые сепараторы будут отделять полезные металлы от мусора. Кроме того, компания планирует начать производство конвейерного оборудования для мусоросортировочных комплексов, мусороперерабатывающих заводов, станций перегруза твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении.
Как рассказал заместитель генерального директора по производству компании "Хартия" Алексей Кулясов, мощности компании включают обрабатывающий центр, металлорежущие станки, листогибочный пресс, оснащенные числовым программным управлением (ЧПУ). На проектную мощность компания планирует выйти до конца текущего года.
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