https://ria.ru/20230513/oborudovanie-1871425093.html

Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья

Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья - РИА Новости, 13.05.2023

Ефимов: в "Руднево" начнут выпуск оборудования для отбора вторсырья

На площадке ОЭЗ Москвы "Руднево" копания "Хартия" начинает тестовое производство оборудования, позволяющего отбирать из мусора металлы для последующей... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:22

2023-05-13T09:22

2023-05-13T09:22

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На площадке ОЭЗ Москвы "Руднево" копания "Хартия" начинает тестовое производство оборудования, позволяющего отбирать из мусора металлы для последующей переработки, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Производимые компанией магнитные, оптические и вихретоковые сепараторы будут отделять полезные металлы от мусора. Кроме того, компания планирует начать производство конвейерного оборудования для мусоросортировочных комплексов, мусороперерабатывающих заводов, станций перегруза твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении.Как рассказал заместитель генерального директора по производству компании "Хартия" Алексей Кулясов, мощности компании включают обрабатывающий центр, металлорежущие станки, листогибочный пресс, оснащенные числовым программным управлением (ЧПУ). На проектную мощность компания планирует выйти до конца текущего года.

https://ria.ru/20230427/rudnevo-1868292645.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва