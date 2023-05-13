https://ria.ru/20230513/nkvd-1871448809.html
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых - РИА Новости, 13.05.2023
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых
На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена сталинских репрессий, рассказал РИА Новости штатный... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:00
2023-05-13T01:00
2023-05-13T01:00
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49824/63/498246313_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_32412d816d4d5f4731c358026e83fcdf.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена сталинских репрессий, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. В субботу в Русской православной церкви - собор новомучеников, в Бутово пострадавших. "На Бутовском полигоне в субботу пройдет патриаршее богослужение. После литургии – лития по погибшим в Бутове новомученикам. Из расстрелянных там более 20 тысяч человек 332 были канонизированы Русской православной церковью. Традиционно это богослужение проходит на улице, среди рвов, где были погребены убитые в Бутово", - сказал Артемий Цех. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. "Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 20 октября – в День памяти жертв политических репрессий. А в эту субботу за богослужением помянут именно новомучеников", - уточнил священник. Он добавил, что все жалеющие могут прийти и почтить память убитых. После богослужения для гостей организуют полевую кухню. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, и в 1996 году здесь возвели небольшой деревянный храм. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов Русской православной церкви по благословению патриарха Алексия II в 2003 году.
https://ria.ru/20230305/1498326874.html
https://ria.ru/20211209/repressii-1762907601.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49824/63/498246313_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_79ca92a75d041428575e9cd1ee2d4d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), русская православная церковь, москва
Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Москва
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся о расстрелянных там во время репрессий святых
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена сталинских репрессий, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.
В субботу в Русской православной церкви
- собор новомучеников, в Бутово пострадавших.
Сталин недостаточно с нами: надо больше знать о репрессиях
"На Бутовском полигоне в субботу пройдет патриаршее богослужение. После литургии – лития по погибшим в Бутове новомученикам. Из расстрелянных там более 20 тысяч человек 332 были канонизированы Русской православной церковью. Традиционно это богослужение проходит на улице, среди рвов, где были погребены убитые в Бутово", - сказал Артемий Цех.
С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы
и Подмосковья
, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.
"Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 20 октября – в День памяти жертв политических репрессий. А в эту субботу за богослужением помянут именно новомучеников", - уточнил священник.
Он добавил, что все жалеющие могут прийти и почтить память убитых. После богослужения для гостей организуют полевую кухню.
Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, и в 1996 году здесь возвели небольшой деревянный храм. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов Русской православной церкви по благословению патриарха Алексия II в 2003 году.
ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях