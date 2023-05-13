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На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых - РИА Новости, 13.05.2023
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01:00 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/nkvd-1871448809.html
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых - РИА Новости, 13.05.2023
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых
На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена сталинских репрессий, рассказал РИА Новости штатный... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:00
2023-05-13T01:00
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена сталинских репрессий, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех. В субботу в Русской православной церкви - собор новомучеников, в Бутово пострадавших. "На Бутовском полигоне в субботу пройдет патриаршее богослужение. После литургии – лития по погибшим в Бутове новомученикам. Из расстрелянных там более 20 тысяч человек 332 были канонизированы Русской православной церковью. Традиционно это богослужение проходит на улице, среди рвов, где были погребены убитые в Бутово", - сказал Артемий Цех. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. "Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 20 октября – в День памяти жертв политических репрессий. А в эту субботу за богослужением помянут именно новомучеников", - уточнил священник. Он добавил, что все жалеющие могут прийти и почтить память убитых. После богослужения для гостей организуют полевую кухню. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, и в 1996 году здесь возвели небольшой деревянный храм. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов Русской православной церкви по благословению патриарха Алексия II в 2003 году.
https://ria.ru/20230305/1498326874.html
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московская область (подмосковье), русская православная церковь, москва
Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Москва
На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся об убитых там святых

На бывшем полигоне НКВД в Бутово помолятся о расстрелянных там во время репрессий святых

© РИА Новости / Яков АндреевКамера в томском музее "Следственная тюрьма НКВД"
Камера в томском музее Следственная тюрьма НКВД - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Камера в томском музее "Следственная тюрьма НКВД". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в субботу помолятся о святых, расстрелянных там во времена сталинских репрессий, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.
В субботу в Русской православной церкви - собор новомучеников, в Бутово пострадавших.
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"На Бутовском полигоне в субботу пройдет патриаршее богослужение. После литургии – лития по погибшим в Бутове новомученикам. Из расстрелянных там более 20 тысяч человек 332 были канонизированы Русской православной церковью. Традиционно это богослужение проходит на улице, среди рвов, где были погребены убитые в Бутово", - сказал Артемий Цех.
С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.
"Имена всех расстрелянных в Бутово зачитываются вслух на акции "Голос памяти", которая проходит 20 октября – в День памяти жертв политических репрессий. А в эту субботу за богослужением помянут именно новомучеников", - уточнил священник.
Он добавил, что все жалеющие могут прийти и почтить память убитых. После богослужения для гостей организуют полевую кухню.
Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, и в 1996 году здесь возвели небольшой деревянный храм. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории. Собор Бутовских новомучеников внесен в месяцеслов Русской православной церкви по благословению патриарха Алексия II в 2003 году.
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