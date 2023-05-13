Рейтинг@Mail.ru
Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:47 13.05.2023 (обновлено: 19:55 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/neyasyt-1871524708.html
Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным
Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным - РИА Новости, 13.05.2023
Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным
Серую неясыть спасли в Москве благодаря новому чат-боту для помощи диким животным "Спаси сову", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:47
2023-05-13T19:55
хорошие новости
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871525133_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_288dcadc182fbecbed727ba783707890.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Серую неясыть спасли в Москве благодаря новому чат-боту для помощи диким животным "Спаси сову", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Первую сову спасли благодаря новому чат-боту для помощи диким животным. Ночью в Telegram-бот "Спаси сову" поступило сообщение о редкой птице, которую используют в качестве фотореквизита. Серую неясыть изъяли на Лубянском проезде, дом 15, строение 2 и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", — говорится в сообщении. Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). "При встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, звоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77 или оставляйте обращение в новом Telegram-боте "Спаси сову", — отметили в сообщении.
https://ria.ru/20230410/neyasyt-1864537671.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871525133_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_613c957ab57747b629b9d4a4e3c026fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным

Благодаря новому чат-боту для помощи диким животным в Москве спасли серую неясыть

© Городское хозяйство Москвы/TelegramСерую неясыть спасли в Москве
Серую неясыть спасли в Москве
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Серую неясыть спасли в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Серую неясыть спасли в Москве благодаря новому чат-боту для помощи диким животным "Спаси сову", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Первую сову спасли благодаря новому чат-боту для помощи диким животным. Ночью в Telegram-бот "Спаси сову" поступило сообщение о редкой птице, которую используют в качестве фотореквизита. Серую неясыть изъяли на Лубянском проезде, дом 15, строение 2 и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
"При встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, звоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77 или оставляйте обращение в новом Telegram-боте "Спаси сову", — отметили в сообщении.
Серую неясыть изъяли у фотографов в Басманном районе Москвы
Серую неясыть изъяли у фотографов в Басманном районе Москвы
10 апреля, 18:37
 
Хорошие новостиОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала