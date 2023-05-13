https://ria.ru/20230513/neyasyt-1871524708.html

Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным

Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным - РИА Новости, 13.05.2023

Москвичи спасли серую неясыть благодаря чат-боту для помощи животным

Серую неясыть спасли в Москве благодаря новому чат-боту для помощи диким животным "Спаси сову", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:47

2023-05-13T16:47

2023-05-13T19:55

хорошие новости

общество

москва

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Серую неясыть спасли в Москве благодаря новому чат-боту для помощи диким животным "Спаси сову", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Первую сову спасли благодаря новому чат-боту для помощи диким животным. Ночью в Telegram-бот "Спаси сову" поступило сообщение о редкой птице, которую используют в качестве фотореквизита. Серую неясыть изъяли на Лубянском проезде, дом 15, строение 2 и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", — говорится в сообщении. Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). "При встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, звоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77 или оставляйте обращение в новом Telegram-боте "Спаси сову", — отметили в сообщении.

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