https://ria.ru/20230513/muzyka-1871351811.html

Чайковский — пиарщик конфет: каких классиков привлекли к рекламе

Чайковский — пиарщик конфет: каких классиков привлекли к рекламе - РИА Новости, 13.05.2023

Чайковский — пиарщик конфет: каких классиков привлекли к рекламе

Чтобы послушать классическую музыку, идут в филармонию. Но на самом деле бессмертные мелодии звучат везде — в фильмах, рекламе, даже по телефону в режиме... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T08:00

2023-05-13T08:00

2023-05-13T08:18

культура

иоганн себастьян бах

петр чайковский

вольфганг амадей моцарт

сергей прокофьев

музыка

антонио вивальди

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871323147_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_84a1e934ccb5f99c0b0b5c521983147e.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Чтобы послушать классическую музыку, идут в филармонию. Но на самом деле бессмертные мелодии звучат везде — в фильмах, рекламе, даже по телефону в режиме ожидания. Почему маркетологи любят Баха и Моцарта, как повседневность заново открывает искусство — в материале РИА Новости.Вивальди слышен отовсюдуЧасто в рекламе и на телефонных звонках звучит Вивальди — "Лето. Гроза" и "Осень. Сбор урожая" из цикла "Времена года".Части "Весна" и "Лето" использовали в рекламе Renault — быстрая музыка подчеркивает скорость автомобиля. Для продвижения телефона Samsung маркетологи выбрали "Зиму", но с той же целью — сделать акцент на особенностях смартфона.Увертюра и ария Церлины из оперы Моцарта "Дон Жуан" в нулевые украсила собой рекламу MasterCard. А вот знаменитая "La diosa fredda", ставшая популярной в России благодаря рекламе шоколада "Вдохновение" с Николаем Цискаридзе, — не классика, как думают многие. Это современная модерн-опера Atylantos.Бах в ожидании оператораСреди мелодий, которые звучат в режиме телефонного ожидания, лидер — "Прелюдия до-диез мажор" Иоганна Себастьяна Баха. У банков популярна современная композиция "Opus No. 1" (исполнители — Tim Carleton и Darrick Deel). Русские нерусские мотивы"Summertime" Джорджа Гершвина занесена в Книгу рекордов Гиннесса по количеству записей — их более 67 591. Это одна из самых узнаваемых и воспроизводимых композиций в мире.Рождественская песня "Carol of the Bells", которая звучит в фильме "Один дома" и нескольких западных рождественских рекламных роликах, в том числе в "экологическом блокбастере" IKEA, — тоже славянская.Почему маркетологи любят сложную классику?Рекламу сопровождают знакомые всем мелодии, потому что они — простые и понятные, уверена Ситникова. Музыка периода барокко, классицизма и романтизма — это чистая гармония, подчеркивает Юлия. Но есть одна знаменитая реклама, в которой использовали именно произведения Петра Ильича — новогодний ролик "Они настоящие!" конфет M&M’s. Таинственную праздничную атмосферу создает "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик".

https://ria.ru/20230505/noch_muzeev-1869969453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

иоганн себастьян бах, петр чайковский, вольфганг амадей моцарт, сергей прокофьев, музыка, антонио вивальди, стиль жизни