https://ria.ru/20230513/muzyka-1871351811.html
Чайковский — пиарщик конфет: каких классиков привлекли к рекламе
Чайковский — пиарщик конфет: каких классиков привлекли к рекламе - РИА Новости, 13.05.2023
Чайковский — пиарщик конфет: каких классиков привлекли к рекламе
Чтобы послушать классическую музыку, идут в филармонию. Но на самом деле бессмертные мелодии звучат везде — в фильмах, рекламе, даже по телефону в режиме... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:00
2023-05-13T08:00
2023-05-13T08:18
культура
иоганн себастьян бах
петр чайковский
вольфганг амадей моцарт
сергей прокофьев
музыка
антонио вивальди
стиль жизни
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Чтобы послушать классическую музыку, идут в филармонию. Но на самом деле бессмертные мелодии звучат везде — в фильмах, рекламе, даже по телефону в режиме ожидания. Почему маркетологи любят Баха и Моцарта, как повседневность заново открывает искусство — в материале РИА Новости.Вивальди слышен отовсюдуЧасто в рекламе и на телефонных звонках звучит Вивальди — "Лето. Гроза" и "Осень. Сбор урожая" из цикла "Времена года".Части "Весна" и "Лето" использовали в рекламе Renault — быстрая музыка подчеркивает скорость автомобиля. Для продвижения телефона Samsung маркетологи выбрали "Зиму", но с той же целью — сделать акцент на особенностях смартфона.Увертюра и ария Церлины из оперы Моцарта "Дон Жуан" в нулевые украсила собой рекламу MasterCard. А вот знаменитая "La diosa fredda", ставшая популярной в России благодаря рекламе шоколада "Вдохновение" с Николаем Цискаридзе, — не классика, как думают многие. Это современная модерн-опера Atylantos.Бах в ожидании оператораСреди мелодий, которые звучат в режиме телефонного ожидания, лидер — "Прелюдия до-диез мажор" Иоганна Себастьяна Баха. У банков популярна современная композиция "Opus No. 1" (исполнители — Tim Carleton и Darrick Deel). Русские нерусские мотивы"Summertime" Джорджа Гершвина занесена в Книгу рекордов Гиннесса по количеству записей — их более 67 591. Это одна из самых узнаваемых и воспроизводимых композиций в мире.Рождественская песня "Carol of the Bells", которая звучит в фильме "Один дома" и нескольких западных рождественских рекламных роликах, в том числе в "экологическом блокбастере" IKEA, — тоже славянская.Почему маркетологи любят сложную классику?Рекламу сопровождают знакомые всем мелодии, потому что они — простые и понятные, уверена Ситникова. Музыка периода барокко, классицизма и романтизма — это чистая гармония, подчеркивает Юлия. Но есть одна знаменитая реклама, в которой использовали именно произведения Петра Ильича — новогодний ролик "Они настоящие!" конфет M&M’s. Таинственную праздничную атмосферу создает "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иоганн себастьян бах, петр чайковский, вольфганг амадей моцарт, сергей прокофьев, музыка, антонио вивальди, стиль жизни
Культура, Иоганн Себастьян Бах, Петр Чайковский, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Прокофьев, Музыка, Антонио Вивальди, Стиль жизни
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Чтобы послушать классическую музыку, идут в филармонию. Но на самом деле бессмертные мелодии звучат везде — в фильмах, рекламе, даже по телефону в режиме ожидания. Почему маркетологи любят Баха и Моцарта, как повседневность заново открывает искусство — в материале РИА Новости.
«
"За длительный период существования классической музыки появились мелодии, которые можно выбрать для наибольшего влияния на психику и сознание. Композиций, которые отзываются или, говоря по-молодежному, "качают", очень немного", — говорит в беседе с РИА Новости солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Юлия Ситникова.
Часто в рекламе и на телефонных звонках звучит Вивальди — "Лето. Гроза" и "Осень. Сбор урожая" из цикла "Времена года".
«
"Есть очень яркий момент в фильме "1+1", когда герой, который совершенно ничего не понимает в классике, просит оркестр сыграть именно Вивальди, — отмечает певица. — Он говорит: "Ну конечно, это же все знают: это заставка из Центра трудоустройства!".
Части "Весна" и "Лето" использовали в рекламе Renault — быстрая музыка подчеркивает скорость автомобиля. Для продвижения телефона Samsung маркетологи выбрали "Зиму", но с той же целью — сделать акцент на особенностях смартфона.
Увертюра и ария Церлины из оперы Моцарта "Дон Жуан" в нулевые украсила собой рекламу MasterCard.
А вот знаменитая "La diosa fredda", ставшая популярной в России благодаря рекламе шоколада "Вдохновение" с Николаем Цискаридзе, — не классика, как думают многие. Это современная модерн-опера Atylantos.
Среди мелодий, которые звучат в режиме телефонного ожидания, лидер — "Прелюдия до-диез мажор" Иоганна Себастьяна Баха.
У банков популярна современная композиция "Opus No. 1" (исполнители — Tim Carleton и Darrick Deel).
"Summertime" Джорджа Гершвина занесена в Книгу рекордов Гиннесса по количеству записей — их более 67 591. Это одна из самых узнаваемых и воспроизводимых композиций в мире.
«
"Есть легенда, что это русская народная мелодия, которую Гершвин услышал от бабушки, — рассказывает Юлия Ситникова. — Но в ней, конечно, смешаны разные стили, и она в любом случае имеет протяжность, характерную для джаза".
Рождественская песня "Carol of the Bells", которая звучит в фильме "Один дома" и нескольких западных рождественских рекламных роликах, в том числе в "экологическом блокбастере" IKEA, — тоже славянская.
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"Это "Щедрик", самая популярная народная песня юга России, Украины, Белоруссии, — поясняет певица. — На Западе ее переосмыслили".
Почему маркетологи любят сложную классику?
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"Если коротко, в рекламе используют классику для красоты и пафоса. Такая музыка благотворно влияет на психику потребителя и придает основательность бренду", — отмечает в разговоре с РИА Новости российский маркетолог и копирайтер Андрей Амлинский.
Рекламу сопровождают знакомые всем мелодии, потому что они — простые и понятные, уверена Ситникова.
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"На тот же "Полет шмеля" мозг не будет реагировать как на что-то сложное, потому что эту композицию мы слышим очень часто. Если поставить что-то вроде Шнитке или даже рок — мозг начнет напрягаться", — считает певица.
Музыка периода барокко, классицизма и романтизма — это чистая гармония, подчеркивает Юлия.
«
"Есть, по-моему, четыре композитора, произведения и стиль которых способны узнавать даже маленькие дети, — говорит она. — Это как раз Вивальди, Бах, Моцарт и еще Прокофьев. А вот Чайковский писал сложно, и то же "Лебединое озеро" играет в медиа очень редко".
Но есть одна знаменитая реклама, в которой использовали именно произведения Петра Ильича — новогодний ролик "Они настоящие!" конфет M&M’s. Таинственную праздничную атмосферу создает "Танец феи Драже" из балета "Щелкунчик".
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