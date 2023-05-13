https://ria.ru/20230513/moskva-1871530561.html

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 13.05.2023

При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек

В Москве человек погиб при обрушении здания в Большом Черкасском переулке, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:19

2023-05-13T17:19

2023-05-13T20:45

россия

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве человек погиб при обрушении здания в Большом Черкасском переулке, сообщил столичный СК в Telegram-канале."Произошло обрушение перекрытий в здании, расположенном в центре Москвы, в результате чего пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один скончался, другой доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в заявлении.Ведомство возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".Московская прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230513/pozhar-1871514960.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)