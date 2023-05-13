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При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 13.05.2023
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17:19 13.05.2023 (обновлено: 20:45 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/moskva-1871530561.html
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 13.05.2023
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек
В Москве человек погиб при обрушении здания в Большом Черкасском переулке, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:19
2023-05-13T20:45
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве человек погиб при обрушении здания в Большом Черкасском переулке, сообщил столичный СК в Telegram-канале."Произошло обрушение перекрытий в здании, расположенном в центре Москвы, в результате чего пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один скончался, другой доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в заявлении.Ведомство возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".Московская прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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россия
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы погиб человек

В Москве человек погиб при обрушении перекрытий здания в Большом Черкасском переулке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве человек погиб при обрушении здания в Большом Черкасском переулке, сообщил столичный СК в Telegram-канале.
"Произошло обрушение перекрытий в здании, расположенном в центре Москвы, в результате чего пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один скончался, другой доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в заявлении.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Московская прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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