https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html

В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре

В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре - РИА Новости, 13.05.2023

В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре

Всего трех вдохов в очаге пожара достаточно любому человеку, чтобы сразу погибнуть, четвертого вдоха может уже не быть, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T02:59

2023-05-13T02:59

2023-05-13T05:51

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Всего трех вдохов в очаге пожара достаточно любому человеку, чтобы сразу погибнуть, четвертого вдоха может уже не быть, предупреждает МЧС России.Поэтому спасатели рекомендуют россиянам никогда не рисковать своей жизнью и жизнями членов семьи и установить дома пожарный извещатель."Безопасность начинается с тебя", - резюмирует ведомство.С 1 марта 2023 года в России вступили в действие поправки в правила противопожарного режима, согласно которым местные власти обязаны устанавливать бесплатно пожарные извещатели в жилье многодетных семей и социально незащищенных граждан. Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров происходят в жилье — неподнадзорной МЧС сфере.Пик возгораний приходится на ночь, выходные и праздничные дни. По данным МЧС, только за 2022 год извещатели, установленные в квартирах по госпрограмме, спасли 550 детей.

https://ria.ru/20230512/deti-1871178289.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)