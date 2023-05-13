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В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре - РИА Новости, 13.05.2023
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02:59 13.05.2023 (обновлено: 05:51 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html
В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре
В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре - РИА Новости, 13.05.2023
В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре
Всего трех вдохов в очаге пожара достаточно любому человеку, чтобы сразу погибнуть, четвертого вдоха может уже не быть, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T02:59
2023-05-13T05:51
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Всего трех вдохов в очаге пожара достаточно любому человеку, чтобы сразу погибнуть, четвертого вдоха может уже не быть, предупреждает МЧС России.Поэтому спасатели рекомендуют россиянам никогда не рисковать своей жизнью и жизнями членов семьи и установить дома пожарный извещатель."Безопасность начинается с тебя", - резюмирует ведомство.С 1 марта 2023 года в России вступили в действие поправки в правила противопожарного режима, согласно которым местные власти обязаны устанавливать бесплатно пожарные извещатели в жилье многодетных семей и социально незащищенных граждан. Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров происходят в жилье — неподнадзорной МЧС сфере.Пик возгораний приходится на ночь, выходные и праздничные дни. По данным МЧС, только за 2022 год извещатели, установленные в квартирах по госпрограмме, спасли 550 детей.
https://ria.ru/20230512/deti-1871178289.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, сколько вдохов хватит для удушья дымом при пожаре

МЧС: любому человеку достаточно всего трех вдохов, чтобы задохнуться при пожаре

© РИА НовостиОгонь
Огонь - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости
Огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Всего трех вдохов в очаге пожара достаточно любому человеку, чтобы сразу погибнуть, четвертого вдоха может уже не быть, предупреждает МЧС России.
«

"Трех вдохов достаточно человеку, чтобы задохнуться во время пожара", - говорится в памятке, размещенной в Telegram-канале ведомства.

Поэтому спасатели рекомендуют россиянам никогда не рисковать своей жизнью и жизнями членов семьи и установить дома пожарный извещатель.
"Безопасность начинается с тебя", - резюмирует ведомство.
С 1 марта 2023 года в России вступили в действие поправки в правила противопожарного режима, согласно которым местные власти обязаны устанавливать бесплатно пожарные извещатели в жилье многодетных семей и социально незащищенных граждан. Согласно статистике, подавляющее большинство пожаров происходят в жилье — неподнадзорной МЧС сфере.
Пик возгораний приходится на ночь, выходные и праздничные дни. По данным МЧС, только за 2022 год извещатели, установленные в квартирах по госпрограмме, спасли 550 детей.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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