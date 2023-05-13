https://ria.ru/20230513/kosmonavty-1871448063.html

Российские космонавты досрочно завершили работу в открытом космосе

Российские космонавты досрочно завершили работу в открытом космосе - РИА Новости, 13.05.2023

Российские космонавты досрочно завершили работу в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин на час раньше запланированного завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:39

2023-05-13T00:39

2023-05-13T00:39

роскосмос

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин на час раньше запланированного завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, сообщил "Роскосмос". Изначально на работу в космосе было отведено 6 часов 18 минут. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 18:47 мск. После выхода из люка Прокопьев с Петелиным направились к модулю "Наука", на который в ходе работы за бортом МКС 19 апреля был перенесен с модуля "Рассвет" радиационный теплообменник. Космонавты демонтировали с радиатора две стяжки и раскрыли его панели. Затем они заправили теплоносителем гидравлические контуры радиатора и объединили их с системой обеспечения теплового режима модуля "Наука". Кроме того, космонавты установили два фала на дистанционном манипуляторе ERA. Космонавты работали с опережением графика и помимо основных задач успели выполнить дополнительные операции - установили переходные поручни между модулем "Наука" и узловым модулем (УМ) "Причал". Гораздо чаще космонавты по тем или иным причинам не успевают выполнить все задачи точно в срок и проводят за бортом несколько больше расчетного времени. Так, например, предыдущий выход Прокопьева и Петелина продлился 7 часов 11 минут против запланированных 6 часов 22 минут, а 19 апреля они провели за бортом 7 часов 55 минут вместо расчетных 6 часов 37 минут. Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры, которую космонавты перенесли с модуля "Рассвет" на "Науку", появится возможность, не выходя из МКС, размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230512/mks-1871445995.html

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