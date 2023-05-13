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В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/kontrnastuplenie-1871466242.html
В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска
В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска - РИА Новости, 13.05.2023
В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска
Анонсируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:25
2023-05-13T08:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир константинов
владимир зеленский
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Анонсируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, Запад толкает украинские войска на бойню. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, В мире, Вооруженные силы Украины
В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска

Константинов предупредил о колоссальной трагедии для Украины в случае контрнаступления

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Анонсируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии", - сказал РИА Новости Константинов.
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление
11 мая, 16:07
По его словам, Запад толкает украинские войска на бойню.
«
"Цель этой бойни простая. Повезет им – они продвинутся, создадут красивый инфоповод, не получится, погибнут все – тоже хорошо, некому будет клянчить помощь. Это циничная англо-саксонская мораль, которая всегда на протяжении истории являлась неотъемлемой частью их государственного устройства, – идите и убивайте друг друга как можно больше. А если никого не останется, они это тоже будут расценивать как свою победу. Поэтому нового в этом для нас ничего нет", - подчеркнул глава парламента.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
12 мая, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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