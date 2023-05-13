https://ria.ru/20230513/kontrnastuplenie-1871466242.html

В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска

В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска - РИА Новости, 13.05.2023

В Крыму назвали цель бойни, на которую Запад толкает украинские войска

Анонсируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T08:25

2023-05-13T08:25

2023-05-13T08:25

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир константинов

владимир зеленский

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Анонсируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, Запад толкает украинские войска на бойню. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины