Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к украинскому контрнаступлению
Блинкен и глава МИД Украины Кулеба по телефону обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого стороны обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ и вклад в него партнеров Киева, сообщила пресс-служба госдепартамента.
Согласно распространенному заявлению ведомства, Блинкен и Кулеба "обсудили текущую подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху".
"Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, подтвердив обязательство со стороны США призвать Россию к ответу и напомнив об обещании президента (Джо) Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - проинформировали в американском дипведомстве.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.