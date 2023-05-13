Байден заявил о готовности к осени уничтожить запасы химоружия
Байден: США готовы к осени завершить уничтожение собственных запасов химического оружия
© Depositphotos.com / joruba75Знак с символом токсичности
© Depositphotos.com / joruba75
Знак с символом токсичности. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США готовы в срок, к осени текущего года, завершить уничтожение собственных запасов химического оружия, заявил в пятницу президент страны Джо Байден.
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"По мере того, как мы вместе работаем над достижением нашей общей цели, США подают пример. Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени текущего года, что является важной вехой в области разоружения, которая соответствует самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом в преддверии намеченной на 15-19 мая в Гааге тематической конференции.
Глава государства заверил, что США намерены и впредь поддерживать усилия ОЗХО по предотвращению накопления, производства и применения химоружия во всем мире.
"Мы все должны работать сообща, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия. Я также призываю все страны отстаивать правду и присоединиться к нам в привлечении виновных к ответственности за нарушение этого договора… Применение химоружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что США не прекратят борьбу с безнаказанностью в данной сфере", - подчеркнул лидер США.
Ранее в мае гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас заявлял, что оставшаяся в США доля заявленного химического оружия будет уничтожена в течение нескольких недель.
США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.