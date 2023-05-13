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Байден заявил о готовности к осени уничтожить запасы химоружия

Байден заявил о готовности к осени уничтожить запасы химоружия - РИА Новости, 13.05.2023

Байден заявил о готовности к осени уничтожить запасы химоружия

США готовы в срок, к осени текущего года, завершить уничтожение собственных запасов химического оружия, заявил в пятницу президент страны Джо Байден. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:49

2023-05-13T00:49

2023-05-13T00:54

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фернандо ариас

в мире

организация по запрещению химического оружия

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США готовы в срок, к осени текущего года, завершить уничтожение собственных запасов химического оружия, заявил в пятницу президент страны Джо Байден. Глава государства заверил, что США намерены и впредь поддерживать усилия ОЗХО по предотвращению накопления, производства и применения химоружия во всем мире. "Мы все должны работать сообща, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия. Я также призываю все страны отстаивать правду и присоединиться к нам в привлечении виновных к ответственности за нарушение этого договора… Применение химоружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что США не прекратят борьбу с безнаказанностью в данной сфере", - подчеркнул лидер США. Ранее в мае гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас заявлял, что оставшаяся в США доля заявленного химического оружия будет уничтожена в течение нескольких недель. США являются единственной страной, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Российская Федерация полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html

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сша, гаага, россия, джо байден, фернандо ариас, в мире, организация по запрещению химического оружия